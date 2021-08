Coronavirus, le notizie di oggi: ipotesi vaccino Covid obbligatorio in Italia. Green pass su treni, aerei e navi dal primo settembre

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, martedì 24 agosto. Secondo il bollettino di ieri ci sono stati in Italia 4.168 casi e 44 morti. Tasso di positività al 4,1%. Aumentano ricoveri ordinari (+161) e terapie intensive (+13). Sicilia, Sardegna e Calabria a rischio cambio di colore: potrebbero passare in zona gialla la prossima settimana dopo il monitoraggio di venerdì. Continua la discussione sull'obbligo vaccinale. Il sottosegretario alla Salute Costa preme per il Green Pass obbligatorio per alcune categorie di lavoratori. Il ministro Giovannini: "Dal primo settembre Green pass obbligatorio su treni, aerei e navi". Sileri: "A metà settembre 80% di vaccinati oppure si valuterà l'obbligo". Scontro nel mondo della scuola. Prosegue la campagna di vaccinazione: finora sono state somministrate 75.622.961 dosi e 36.532.211 persone hanno completato il ciclo vaccinale, pari al 67,64% della popolazione over 12, nonostante il calo delle inoculazioni verificatosi ad agosto, in particolare per gli over 40 e 50. Boom di vaccinazioni per la fascia 20-29 anni.

Nel mondo 212.511.054 casi e 4.440.962 morti. Il vaccino Pfizer ha ottenuto il via libera definitivo negli Stati Uniti. Il virologo Fauci: "Vaccinare il più possibile per evitare la nascita di nuove varianti". A New York il vaccino diventa obbligatorio per tutto il personale scolastico.

