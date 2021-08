Covid Campania, 531 nuovi contagi e 13 morti: bollettino di martedì 24 agosto In Campania si registrano 531 nuovi positivi (dall’analisi di 19.013 test, tra tamponi molecolari e antigenici rapidi). Aumenta l’occupazione degli ospedali: 366 persone (+5) sono ricoverate in degenza ordinaria o area non critica, 20(-3) in Terapia Intensiva. L’incidenza settimanale Covid arriva a 61,97 nuovi casi per 100mila abitanti in regione.

Sono 531 i nuovi positivi Covid in Campania, emersi dall'analisi di 19.013 tamponi (tra molecolari e antigenici rapidi). Lo comunica la Regione Campania, col bollettino di oggi, 24 agosto, dell'Unità di Crisi regionale. Sale quindi a 442.284 il numero dei casi accertati in regione dall'inizio dell'epidemia, a febbraio 2020. Aumenta, anche se di poco, l'occupazione degli ospedali (+5 ricoverati in degenza ordinaria, -3 in Terapia Intensiva).

Si registrano inoltre 13 nuove vittime, delle quali 4 nelle ultime 48 ore e 9 in precedenza ma registrate soltanto ieri (i dati dei bollettini fotografano la situazione alla mezzanotte precedente). In degenza ordinaria e area non critica sono ricoverate 366 persone (+5) su 3.160 posti disponibili (tra posti letto Covid nelle strutture del sistema sanitario regionale e offerta privata), mentre in Rianimazione i posti letto occupati sono 20 (-3) su un totale di 656 tra disponibili e attivabili nelle strutture sanitarie regionali.

Il tasso di incidenza della Campania (uno dei parametri per stabilire il "colore" delle regioni) con i nuovi positivi di oggi arriva a 61,97 nuovi positivi per 100mila abitanti (ieri era di 58,52). La soglia limite della zona bianca è fissata a 50 nuovi positivi per 100mila abitanti (valore che la Campania ha sforato ormai dallo scorso 5 agosto), ma per il passaggio in zona gialla è necessario che il tasso di occupazione degli ospedali superi il 15% per la degenza ordinaria e il 10% per la Terapia Intensiva (oggi in Campania è rispettivamente del 9,42% e del 3,5%).

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 20

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 366

(**) Posti letto Covid e Offerta privata