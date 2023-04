Berlusconi ricoverato, news di oggi sulle condizioni di salute: lievi miglioramenti dopo la terza notte in terapia intensiva

Le news di oggi in diretta sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi: dopo la terza notte passata in terapia intensiva, ci sarebbero segnali di lievi miglioramenti. L'ex premier è ricoverato nel reparto di terapia intensiva del San Raffaele da mercoledì 5 aprile per un'infezione polmonare.

Secondo il bollettino medico firmato dai medici Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri, diffuso giovedì, la condizione è legata alla leucemia mielomonocitica cronica, patologia da cui Berlusconi è affetto da circa due anni. La terza notte in terapia intensiva, come le due precedenti, sarebbe comunque passata con relativa tranquillità.

Ieri il miglioramento del leader di Forza Italia ha permesso un cauto ottimismo agli amici – come Gianfranco Rotondi – e ai familiari, come testimoniato anche dal pollice in su del figlio minore, Luigi, ai giornalisti che gli chiedevano aggiornamenti. Berlusconi ieri ha telefonato ai vertici di Forza Italia, con Paolo Barelli – capogruppo alla Camera – che ha detto di averlo sentito "più che lucido".

