Berlusconi ricoverato, news di oggi sulle condizioni di salute: un’altra notte trascorsa in terapia intensiva, oggi nuovo bollettino

Le news di oggi in diretta sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi: ottava notte in ospedale per il leader di Forza Italia, ricoverato per il nono giorno al San Raffaele in terapia intensiva per un’infezione polmonare, che si è sviluppata nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica, di cui soffre da circa 2 anni.

Oggi atteso nuovo bollettino medico, l'ultimo risale al 10 aprile e lasciava trapelare "un cauto ottimismo" sulle sue condizioni di salute. In un breve comunicato, firmato dai professori Zangrillo e Ciceri, si parlava di "progressivo e costante miglioramento delle funzionalità d'organo monitorate". Proseguono le visite di parenti e amici: anche ieri nella struttura dove l'ex premier è ricoverato si sono recati i figli Luigi, Pier Silvio e Marina. Nei giorni scorsi anche Veronica Lario ha fatto visita a Silvio Berlusconi. L'ex moglie del leader di Forza Italia, secondo quanto si apprende, si è recata all'ospedale nei primi giorni del ricovero dell'ex premier.

0