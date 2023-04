Berlusconi ricoverato, news di oggi sulle condizioni di salute: la figlia Marina ha trascorso la notte in ospedale

"Siamo in periodo pasquale, per cui le professioni di fede devono essere concentrate solo in una direzione: Berlusconi si ristabilisce e tornerà a essere il leone che abbiamo sempre conosciuto". Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera ed esponente di Forza Italia spesso non in linea con la maggioranza, ha detto così in un'intervista alla Stampa. "Tutte le altre professioni di fede, come ad esempio la fedeltà al governo Meloni (che molti componenti del partito hanno ribadito negli ultimi giorni, ndr) sono dissonanti". Per quanto riguarda il suo rapporto con il governo, Mulè ha ribadito: "Io ho sempre aderito al mandato e ai suggerimenti di Berlusconi. Non voglio essere originale, ma nemmeno la brutta copia di un replicante. Quindi il compito non è continuare a ribadire la mia fedeltà al governo Meloni, ma trovare le tracce genetiche di Forza Italia all'interno di questo esecutivo".