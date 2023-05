Alluvione Emilia Romagna, oggi ancora allerta rossa per rischio idraulico, news in diretta

Le ultime notizie in diretta sull'alluvione in Emilia Romagna: gli aggiornamenti di oggi, venerdì 26 maggio 2023. Continua l'emergenza: nuova giornata di allerta meteo rossa e arancione per rischio idraulico, tra le zone interessate la Riviera romagnola e la provincia di Bologna.

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha sorvolato in elicottero i territori colpiti dall'alluvione accompagnata da Giorgia Meloni e dal presidente Stefano Bonaccini poi un punto stampa all'aeroporto di Bologna. "Sono venuta qui per dirvi: ‘tin bota'", ha detto in dialetto von der Leyen.

Un nuovo Cdm ha esteso lo stato d'emergenza anche ai Comuni più colpiti dal maltempo nelle Marche e in Toscana. Già varate misure e aiuti per "oltre due miliardi di euro". Tensione sul nome del commissario per la ricostruzione, centrodestra compatto contro Bonaccini.

I danni dell'alluvione sono stati stimati intorno ai 7 miliardi di euro, i morti sono 15 e gli sfollati oltre 20mila.

