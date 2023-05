Maltempo, allerta meteo rossa e gialla per temporali domani 27 maggio: le regioni a rischio La Protezione civile ha valutato per domani sabato 27 maggio una allerta rossa per rischio idraulico in Emilia-Romagna e una allerta gialla in sei regioni per rischio temporali e idrogeologico.

A cura di Antonio Palma

Situazione meteo più stabile sull'Italia ma temporali e maltempo ancora in agguato su alcuni settori del Paese sabato 27 maggio 2023. Per questo la Protezione civile ha lanciato un nuovo avviso di allerta meteo per domani valutando ancora una allerta rossa per diversi settori dell'Emilia Romagna a causa del persistere dei rischi idraulico e idrogeologico per le zone alluvionate della regione, e una allerta gialla per sei regioni per rischio temporali e idraulico. Il maltempo e i temporali, impattando su un territorio già martoriato dall'alluvione, infatti genererà situazioni molto critiche.

Maltempo, allerta meteo rossa in Emilia Romagna

Nel dettaglio, l'avviso di allerta meteo e il bollettino nazionale di criticità indicano che nelle prime ore della giornata di domani 27 maggio sono previste in Emilia Romagna condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati, più probabili sulle zone di pianura. Sono possibili localizzati incrementi dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua del settore centro-orientale, ancora interessati da criticità idrauliche generate dalle piene precedenti. Permangono inoltre condizioni di criticità idraulica rossa nella pianura bolognese, ravennate e forlivese. Nelle zone montane e collinari centro-orientali della regione invece permangono condizioni di saturazione dei suoli favorevoli all'aggravamento dei dissesti. Valutata inoltre anche una allerta gialla sui restanti settori dell'Emilia Romagna e su Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Toscana.

Elevata criticità per rischio idraulico / allerta rossa:

Emilia Romagna: Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola

Emilia Romagna: Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Emilia Romagna: Collina bolognese, Alta collina romagnola

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale Emilia Romagna: Collina bolognese, Alta collina romagnola Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Emilia Romagna: Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Lombardia: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Nodo Idraulico di Milano

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale Emilia Romagna: Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese Lombardia: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Nodo Idraulico di Milano Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla:

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Emilia Romagna: Bassa collina e pianura romagnola, Collina bolognese, Alta collina romagnola

Toscana: Romagna-Toscana

Le previsioni meteo per sabato 27 maggio

Le previsioni meteo di domani sabato 27 maggio indicano al primo mattino piogge residue sulle pianure friulane, venete, lombarde e dell'Emilia Romagna settentrionale, seguite da schiarite e da un nuovo peggioramento fino a prima sera su Valle d'Aosta, trentino-alto adige e rilievi di Liguria, Piemonte e Lombardia. Isolati temporali possibili durante le ore centrali anche su alta Toscana, rilievi sardi, Appennino abruzzese e aree interne e appenniniche del Lazio meridionale. Al sud tempo più asciutto e poco nuvoloso anche se non mancheranno dal pomeriggio isolati rovesci o temporali su rilievi delle aree interne appenniniche.