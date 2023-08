Addio a Michela Murgia, i funerali oggi nella Chiesa degli Artisti: alle ore 15:30 l’ultimo saluto alla scrittrice

Nel ricordarla e nell'annunciare il funerale di Michela Murgia, Roberto Saviano ha parlato di "funerale politico", spiegando che la stessa scrittrice lo aveva pensato come un atto politico, pensato come un incontro di tutte le persone che le sono state vicine: "Michela ha immaginato il suo funerale come atto politico, un incontro di tutti coloro che l'hanno letta, voluta bene, difesa, sostenuta. Una celebrazione della strada percorsa insieme" si legge nel post di Saviano.

Lo scrittore di Gomorra ha anche voluto specificare che quello che si terrà oggi alle 15.30 presso la Basilica di Santa Maria in Montesanto sarà un funerale aperto, della gente. Sempre nel suo post su Instagram, infatti, Saviano ha scritto: "Questo funerale non ha nulla di privato, per tutti è stato il suo scrivere, per tutti è stato il suo dire, per tutti il suo lottare e per tutti sarà questo saluto". Murgia, quindi, ha deciso un funerale come aveva vissuto, ovvero rumoroso, pieno d'amore, di lotta e di comunità.