L’arrivo del feretro di Michela Murgia accolto dagli applausi Il feretro di Michela Murgia è arrivato alla Basilica di Santa Maria in Montesanto.

A cura di Francesco Raiola

Il feretro di Michela Murgia a Piazza del Popolo a Roma

Il feretro con la salma di Michela Murgia è arrivato poco prima delle 15 alla Basilica di Santa Maria in Montesanto (degli Artisti) di piazza del Popolo a Roma, dove Walter Insero, professore associato alla Pontificia università gregoriana, celebrerà il funerale della scrittrice morta il 10 agosto di tumore al rene. La bara della scrittrice è stata accolta da un lungo applauso da parte delle centinaia di persone hanno invaso la piazza romana per dare l'ultimo saluto all'autrice di Accabadora: amici, lettori, colleghi e la sua famiglia queer hanno riempito le strade di Roma per dare l'ultimo saluto alla scrittrice che qualche mese fa aveva annunciato di avere un cancro che non era più curabile: "Dal quarto stadio non si torna indietro" aveva detto in nell'intervista al Corriere della Sera in cui svelava la malattia.

Roberto Saviano, Teresa Ciabatti e Chiara Valerio sono seduti in prima fila, poi il marito Lorenzo Terenzi e i figli d'anima Raphael Luis (e la madre Claudia), Francesco Leone, Michele Anghileri e Alessandro Giammei, senza contare le tantissime persone che non la conoscevano di persona ma per cui era diventata un punto di riferimento per quanto riguarda l'attivismo civile, sia sul versante del femminismo che sul versante prettamente politico. Alla spicciolata stanno arrviando anche altre amiche e amici di Murgia come Francesca Pascale con la moglie Paola Turci.

Migliaia di persone che hanno voluto salutarla e si sono incontrate a Roma per darle l'ultimo saluto, tra le prime ad arrivare ci sono state proprio Tagliaferri, autrice con la scrittrice del podcast e libro Morgana e la Segretaria del Partito democratico Elly Schlein. La folla ha cominciato a radunarsi in piazza già un'ora prima dell'inizio della funzione e quando è arrivato il feretro lo hanno accolto con un applauso lunghissimo.