Nutella, Rocher, Pocket Coffee, Mon Chéri, Duplo, Kinder… solo solo alcuni dei prodotti dolciari realizzati dalla Ferrero ed esportati in tutto il mondo. L'azienda, nata nel 1946 ad Alba, è oggi uno dei fiori all'occhiello del Made in Italy a livello internazionale; un prestigio il suo che gli è valso anche il conferimento dal Reputation Institute di marchio più affidabile e con la miglior reputazione secondo i consumatori. Per chi fosse interessato a lavorare presso questa multinazionale, sono attualmente in corso le selezioni per diverse figure professionali.

Le opportunità d'impiego

Questi sono alcuni dei profili ricercati al momento in Italia: Junior Project Manager Nutrition (Alba). La risorsa selezionata deve possedere una laurea in biologia, scienze dell'alimentazione o nutrizione, conoscere fluentemente l'inglese ed un'altra lingua straniera, possedere buone doti relazionali; Industrial Engineering Manager (Alba). Il candidato deve essere laureato in ingegneria industriale, avere esperienza pregressa nel ruolo ed essere disponibile a viaggiare per lavoro anche all'estero; Manutentori Meccanici (Pozzuolo Martesana). L’annuncio è rivolto ai diplomati in indirizzi elettronici, meccanici o industriali che abbiano già svolto precedentemente attività di manutenzione sugli impianti produttivi e che siano disponibili a lavorare su turni; Operai di stabilimento (Alba – Balvano – Sant’Angelo dei Lombardi – Pozzuolo Martesana). Il candidato deve avere esperienza pregressa nel campo ed essere orientato ad ottenere la massima qualità dei prodotti; Stage Grapich Chain Specialist (Alba). Il tirocinante selezionato ha un diploma di graphic design, IED o indirizzi affini, conosce ottimamente i programmi photoshop, adobe indesign, acrobat e adobe illustrator, ha dimestichezza con l'inglese tecnico; Internship HR Information System Analyst (Alba). Lo stagista deve possedere una laurea in economia, management o business administration, avere già svolto in passato un tirocinio presso una multinazionale preferibilmente all'estero, conoscere ottimamente il SAP ed il pacchetto Office, avere dimestichezza con più di una lingua straniera.

Come candidarsi

Per inoltrare la propria candidatura all'azienda sarà necessario caricare il proprio cv nell'apposito form che si aprirà dopo aver cliccato sulla posizione di proprio interesse nella pagina dedicata alle carriere della Ferrero. Se si dovesse essere in seguito selezionati per un colloquio, si consiglia di prepararsi per bene sui marchi e sui valori dell'azienda.