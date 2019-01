L'Unicredit, fondato nel 1998 a Milano, è uno dei più importanti istituti di credito a livello europeo. Oltre 25 milioni di clienti, filiali presenti in 18 Paesi, come Austria, Germania, Polonia, Romania e Turchia, circa 88.000 dipendenti: numeri decisamente importanti. La società, la cui sede centrale è nel capoluogo lombardo all’interno della UniCredit Tower ideato dall’architetto Cesar Pelli, è costantemente alla ricerca di nuove risorse umane da impiegare presso le diverse aree lavorative.

I profili richiesti

Vediamo alcune delle figure ricercate al momento: Consulenti di filiale (Verona, Prato, Palermo, Ancona, Roma, Perugia, Bari, Torino, Genova, Bologna). La ricerca è rivolta ai laureati in materie matematiche, economiche o giuridiche, con attitudine all'area commerciale, conoscenza del pacchetto Office e ottima padronanza dell'inglese, che saranno inseriti in agenzia inizialmente attraverso un contratto a tempo determinato di 5 mesi; Addetto marketing (Milano). La risorsa selezionata deve essere dotata di spirito di iniziativa, autonomia, precisione, flessibilità e buone doti relazionali. Il suo compito sarà quello di realizzare e gestire le attività di marketing per la clientela ed i promotori finanziari della banca, gestire la comunicazione ed il lancio di nuovi servizi e/o campagne promozionali; Referente territoriale direzione commerciale (Milano). Il candidato ideale ha una laurea in economia, precedente esperienza nel settore finanziario ed è disponibile ad effettuare trasferte sul territorio nazionale. Dovrà supportare il responsabile nell’analisi dei risultati, definire iniziative a sostegno del raggiungimento degli obiettivi aziendali e supportare la pianificazione degli eventi commerciali; Stage legal area (Milano). Il tirocinante deve avere una laurea in materie giuridiche ed una buona conoscenza dell'inglese e del pacchetto Office, affiancherà il Tutor nella gestione delle vertenze giudiziali, nel riordino dell’archivio documentale e nella consulenza legale alla rete commerciale.

Iter selettivo

Gli interessati alle inserzioni lavorative potranno inviare le proprie candidature attraverso la pagina dedicata alle Carriere di Unicredit inserendo nell'apposito form il curriculum vitae. Chi passerà il primo step dello screening cv verrà poi contattato per un primo colloquio telefonico per continuare in seguito con un incontro di persona con il manager dell'azienda volto a valutare le capacità professionali e psico-attitudinale dei candidati.