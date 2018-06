Prima gaffe di Matteo Salvini da ministro dell'Interno. Sui social network è apparsa una fotografia di Matteo Salvini intento a leggere una serie di documenti del Viminale classificati come "riservati". L'immagine è stata diffusa dal giornalista del Corriere della Sera Marco Castelnuovo su Twitter, è stata immediatamente rilanciata dall'account "Non leggerlo" e sta facendo ora il giro del Web tra battute, ironie e accuse. Pochissimi minuti dopo la diffusione della fotografia, infatti, Salvini è stato accusato da alcuni parlamentari del Partito Democratico di pressappochismo e di comportamento inadeguato al proprio ruolo.

"L’esordio di Matteo Salvini da ministro dell’Interno è davvero da dimenticare: con la sua mania di farsi fotografare per avere qualche click in più sui social ha addirittura reso pubblici documenti riservati del Viminale. Un pressappochismo mai visto", commenta il dem Michele Anzaldi. Con qualche escamotage tecnico, la missiva del capo della Polizia, Franco Gabrielli, relativa alle misure di pubblica sicurezza da prendere nel caso dell’approssimarsi di alcune festività a carattere religioso, risulta infatti leggibile, nonostante si tratti di un documento riservato. La lettera non è integralmente leggibile, fortunatamente, ma come fanno notare molti utenti sui social, un documento di questo tipo sarebbe meglio non girasse sul Web.