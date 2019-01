Questo articolo è a cura della Dott.ssa Sofia Berardi del Foro di Rimini. Si occupa di diritto civile, responsabilità civile e diritto di famiglia; in particolare di separazioni, divorzi, mantenimento e minori

COSA SI INTENDE PER CASA FAMILIARE

Il tema dell’assegnazione della casa familiare in sede di separazione o divorzio è decisamente un argomento sul quale copiosamente giurisprudenza e dottrina si sono espresse, in quanto rappresenta una delle cause più usuali di conflitto tra coniugi nei giudizi che seguono la fine di un rapporto.

“La nozione ‘oggettiva’ della casa familiare, coerentemente con la concezione giurisprudenziale emersa nel corso degli ultimi anni, deve intendersi quale insieme di beni, immobili e mobili, finalizzati all’esistenza domestica della comunità familiare e alla conservazione, anche nelle fasi patologiche, dell’habitat domestico, centro di affetti e di interessi in cui si esprime e si articola la vita familiare, lo ‘stato duraturo e prevalente nella convivenza familiare’” [1].

Invero, il provvedimento di assegnazione della casa familiare deve avere per oggetto solo quell’immobile in cui la famiglia abbia abitato con continuità fino al momento della separazione[2].

Esso comprende inoltre i mobili che l’arredano[3] , gli elettrodomestici ed i servizi, la cantina ed il solaio se sussistono, il box o posto auto utilizzato dalla famiglia quando siano di pertinenza dell’immobile, escludendo, per l’effetto, i beni personali che soddisfano specifiche esigenze del coniuge che non può godere dell’abitazione[4].

In assenza di un vincolo di pertinenzialità, si presume dunque non si possa disporre di alcuna assegnazione[5].

LE NORME APPLICABILI IN TEMA DI ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE. NATURA GIURIDICA

Tracciato l’oggetto della trattazione, occorre ora delimitare i termini normativi della questione, delineati, in tema di separazione o divorzio, dall’art. 337-sexies c.c. ed introdotto dall’art. 55 del D.Lgs. n. 154/2013.

Invero, dopo una lunga evoluzione normativa, la materia dell’assegnazione della casa familiare è oggi contenuta nel suindicato art. 337-sexies c.c., che riporta al primo comma fondamentalmente il medesimo testo letterale dell’abrogato art. 15- quater c.c., ove, in virtù del primo comma stabilisce che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli”.

Da ciò si desume che, in termini effettivi, alcun cambiamento è stato introdotto in relazione all’assegnazione della casa familiare in riferimento alla normativa disciplinata dalla L. n. 54/2006, con l’effetto che gli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali, dopo l’entrata in vigore di quest’ultima, sono applicabili di riflesso anche all’art. 337-sexies c.c.

Il fine dell’istituto dell’assegnazione della casa familiare è la difesa dei figli minori che siano affidati ad uno dei genitori o ad entrambi, ma siano collocati presso uno di essi, nonché dei figli maggiorenni non per loro colpa non economicamente autosufficienti [6], ovvero portatori di handicap ex art. 337-septies c.c., qualora convivano con uno dei genitori nella casa familiare.

È pacifica l’affermazione secondo cui l’assegnazione della casa familiare miri a proteggere i figli, garantendo loro la conservazione del proprio habitat domestico[7], tanto più importante nel momento della cessazione della convivenza dei genitori[8], senza conseguentemente costringerli a mutare il luogo in cui sono cresciuti ovvero il luogo in cui è in atto la loro crescita[9].

Dunque, da tale premessa, consegue che l’assegnazione della casa presuppone l’esistenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti senza loro colpa; in mancanza non si potrà dar luogo ad alcuna assegnazione, poiché il godimento della casa non si pone quale mezzo assistenziale di tutela dei diritti del coniuge o convivente economicamente più debole, ai quali l’ordinamento dispone altre forme di tutela, come ad esempio l’assegno di mantenimento o divorzile[10].

LA QUESTIONE DELL’OPPONIBILITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE AI TERZI ACQUIRENTI

È pacifico ritenere che il provvedimento di assegnazione per trovare la necessaria ed efficace tutela nell'ordinamento giuridico deve essere opponibile al terzo acquirente. Conseguentemente, se lo stesso non fosse opponibile risulterebbe facilmente vanificabile e privo di reale efficacia.

Tale argomento è stato il fulcro di annosi dibattiti susseguiti negli anni, nei quali giurisprudenza e dottrina si sono frequentemente espresse, cercando di colmare i vuoti lasciati dal legislatore, fino a giungere all’art. 337 sexies c.c., il quale tuttavia si limita a disporre che " il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'art. 2643 c.c.”, creando altresì non pochi problemi.

SEGUE: DISCIPLINA PREVIGENTE

L’evoluzione normativa in materia di separazione e di divorzio non è stata la medesima.

Invero, con riferimento a quest’ultimo, dopo un vuoto normativo durato anni, circa l'effettiva tutela dell'assegnazione della casa familiare di fronte ai terzi acquirenti, il legislatore è intervenuto con l'art. 11 della L. n. 74 del 1987 (che sostituiva il precedente art. 6 della L. n. 898/1970), introducendo specificamente il comma 6, il quale stabiliva che "l'assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell'art. 1599 c.c."[11]

La nuova norma[12] suscitava importanti dubbi in dottrina per la sua formulazione incongruente. Infatti, pur prevedendo l'opponibilità dell'assegnazione ai terzi "in quanto trascritta", l'art. 6 comma 6 L. 898/1970 rinviava specificatamente all'art. 1599 c.c. il quale stabilisce che "il contratto di locazione è opponibile al terzo acquirente, se ha data certa anteriore all'alienazione della cosa" e che "le locazioni di beni immobili non trascritte non sono opponibili al terzo acquirente, se non nei limiti di un novennio dall'inizio della locazione".

La questione interpretativa si divise dunque tra l'opinione[13] che ammetteva l'assegnazione dell'abitazione opponibile al terzo sebbene non trascritta nei limiti del novennio, e la diversa impostazione[14] che sosteneva che il provvedimento di assegnazione, se non trascritto prima del titolo dell'acquisto del terzo, avrebbe dovuto soccombere nei confronti di quest'ultimo.

Interveniva la Suprema Corte di Cassazione[15], conformandosi all'orientamento che approvava l'opponibilità al terzo acquirente, nei limiti del novennio, del provvedimento giudiziale, anche in assenza di trascrizione, ovvero, anche oltre l’ascritto periodo temporale, allorquando il titolo fosse stato trascritto, affidando la soluzione al seguente principio di diritto: "il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, è opponibile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data dell'assegnazione, ovvero, anche oltre i nove anni".

Con riferimento alla separazione, l'art. 155 comma 4, introdotto con la L. n. 151/1975, nel limitarsi a prevedere che "[…] l'abitazione della casa familiare spetta di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli […]" ignorava totalmente il problema dell'opponibilità a terzi del provvedimento di assegnazione della casa familiare.

Sennonché, dopo anni di vuoto normativo, la Corte Costituzionale[16] intervenne con una pronuncia a integrare le norme introdotte con la riforma del diritto di famiglia del 1975, da cui è derivato l'originario art. 155 comma 4 c.c., ampliando anche alla separazione la tutela prevista dal riformato art. 6 comma 6 L. 898/1970[17].

SEGUE: DISCIPLINA ATTUALE

L'orientamento che si andava consolidando con l'art. 6 comma 6 della L. 898/1970, venne teoricamente nuovamente superato dal legislatore del 2006, il quale per la prima volta pose una disciplina unitaria dell'assegnazione della casa coniugale sia per la separazione che per il divorzio, inserendo una nuova disposizione[18] con l'art. 155-quater, riaccendendo così ancora una volta l'annosa vicenda dell'opponibilità[19] della casa familiare: "il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili ed opponibili a terzi ai sensi dell'art. 2643 c.c.", eliminando di conseguenza il riferimento all'art. 1599 c.c.

Il nuovo enunciato legislativo[20] creava non pochi problemi[21]: tra le prime criticità, è da registrarsi quella per cui sarebbe sbagliato[22] il richiamo alla trascrizione ai sensi dell'art. 2643 c.c., che si rivelerebbe, da un lato, improprio[23], in quanto se si fosse voluto ambire ad un sistema di opponibilità in termini assoluti, si sarebbe dovuto far riferimento[24] all'art. 2644 c.c. e per l'altro, non utile, se la disposizione richiamata individua un elenco in cui sono ricompresi sia diritti reali, sia diritti obbligatori con speciale riferimento ai diritti che, come sancito al n. 8 dell'art. 2643 c.c. (“i contratti di locazione di beni immobili che hanno durata superiore a nove anni”), originano dal contratto di locazione con durata superiore ai nove anni, con la necessità di operarne una lettura combinata con l'art. 1599 c.c.

Nonostante le tangibili discordanze in dottrina, un orientamento di pensiero[25] riteneva che, conseguentemente all'introduzione dell'art. 155-quater c.c. (ed oggi dell'art. 337-sexies c.c.), previsto dall'art. 4 comma 2, della L. n. 54/2006, l'art. 6 comma 6 della L. n. 898/1970 sia stato tacitamente abrogato. Tuttavia, non mancano impostazioni che negavano, al contrario, ogni fondamento all'ipotesi di intervenuta abrogazione, ritenendo che l'applicazione della legge sull'affido condiviso, presupponesse “non già una sostituzione di norme, ma una estensione della disciplina” [26].

L’orientamento giurisprudenziale[27] successivo alla riforma del 2006, mostra di non tenere in considerazione l’intervenuta introduzione dell’art. 155-quater. Tale impostazione viene adottata anche da coloro che, negando ogni fondamento all’ipotesi della intervenuta abrogazione, “prefigurano, in assenza di un interpretazione adeguatrice, una rinnovata questione di legittimità costituzionale, per evidente disparità di trattamento, tra la regolazione del divorzio e quella della separazione, come modificata dalla novella del 2006”[28].

L’attuale collocazione della norma sull’assegnazione della casa familiare, ora espressamente prevista dall’art 337-sexies c.c., si deve alla importante riforma della filiazione introdotta con la L.D. 10 dicembre 2012, n. 219 e attuata dal D.Lgs. n. 154/2013, che ha spostato la materia nel Titolo IX del primo libro del codice, relativo alla responsabilità genitoriale e ai doveri dei figli, ex artt. 315 e ss. c.c. applicabile indistintamente ai rapporti tra genitori e figli, siano essi nati dal matrimonio o fuori di esso.

LA QUESTIONE DELLA TRASCRIVIBILITÀ DELLA DOMANDA E DEL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE

Dopo aver affrontato il tema dell’opponibilità del provvedimento di assegnazione della casa familiare, è infine doveroso trattare l’istituto della trascrivibilità della relativa domanda.

In proposito, se non vi sono dubbi che la sentenza ed il provvedimento presidenziale resi ex art. 708 c.p.c. e art. 4 comma 8 Legge divorzio che si pronunciano sull'assegnazione della casa familiare siano trascrivibili, altrettanto così non è in ordine alla trascrivibilità della domanda di assegnazione della casa, in quanto nulla è stato ancora disposto in tal senso.

Lo scopo della disciplina della trascrivibilità è quello di garantire il titolare del diritto di assegnazione dal possibile rischio che durante la fase di separazione o di divorzio, soggetti terzi possano compiere atti diretti a pregiudicare l’assegnazione della casa familiare, provocando per l’effetto, un insanabile pregiudizio al primario interesse della prole all’assegnazione.

In materia di trascrizione, vige il principio di tassatività degli atti trascrivibili ex art. 2643 c.c. Conseguentemente in base ad una interpretazione sistematica, deve ritenersi soggetto a trascrizione ai sensi del n. 14 dell'art. 2643 c.c. anche il provvedimento giudiziale costitutivo del diritto di abitare la casa familiare al coniuge affidatario della prole minore[29].

Tuttavia, la domanda di assegnazione[30] non rientra tra gli atti trascrivibili. Dunque, come poc'anzi detto, emergono dubbi circa la tutela del coniuge assegnatario della casa familiare, nel caso in cui il proprietario della stessa la alieni durante la separazione o il divorzio.

Giurisprudenza e dottrina maggioritaria sono concordi nel ritenere che tale vuoto di tutela non può essere colmato ricorrendo a misure cautelari[31].

La Cassazione nel 2006 ha fissato il principio secondo cui “per stabilire se ed in quali limiti un determinato atto od una domanda giudiziale trascritta sia opponibile ai terzi, deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, dovendo le indicazioni riportate nella nota stessa consentire di individuare senza possibilità di equivoci ed incertezze gli elementi essenziali del negozio e i beni ai quali esso si riferisce, o il soggetto contro il quale la domanda sia rivolta, senza potersi attingere elementi dai titoli presentati e depositati con la nota stessa, né peraltro possa ostare la tradiva menzione sui registri ausiliari preordinati alla ricerca”[32].

La trascrizione è dunque necessaria ai fini dell'opponibilità ai terzi, stante l'evidente richiamo delle norme sugli atti trascrivibili (ai sensi dell’art. 337 sexies c.c. viene sancito che “il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili ai terzi ai sensi dell’art. 2643 c.c.”), essendo stato completamente superato il richiamo all'art. 1599 c.c. che prevedeva che l'assegnazione della casa benché non trascritta, fosse opponibile ai terzi aventi causa dal proprietario nei soli limiti del novennio dalla trascrizione stessa. Con l'attuale formulazione della norma, si deve pertanto ritenere, che per opporre ai terzi un provvedimento di assegnazione sia sempre necessaria la sua trascrizione[33].

Invero, anche recentemente la Suprema Corte di Cassazione[34] ha affermato che l'elemento che risolve il conflitto di interessi tra diritti dei terzi e diritto di abitazione dell'assegnatario della casa familiare rimane in linea di principio la priorità della trascrizione.

