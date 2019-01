"Sono una mamma disperata, mia figlia è scomparsa da 7 giorni insieme a dei ragazzi vi chiedo di contattarmi se la vedete, ha 15 anni", è il messaggio di aiuto che una mamma altoatesina, Natascha Grumser, sta rilanciando sui social dopo aver scoperto che la figlia adolescente Jessica non era ritornata a casa a Bolzano dove risiedono insieme. Secondo la donna, la ragazzina si sarebbe allontanata insieme ad un ragazzo che conosceva ma con lei ci sarebbero altri adolescenti che in gruppo si sarebbero recati nel vicino Veneto, in particolare a Venezia. "È scomparsa assieme ad un ragazzo vi chiedo cortesemente se la vedete di contattare immediatamente le forze dell'ordine che sono già al corrente la ragazza si chiama Jessica Garofalo" ha precisato la donna .

"Ha un brillantino sulla guancia e non ho più due notizie mi hanno detto che sono andati a Venezia credo ospitati da un certo Kevin vicino alla stazione" ha rivelato la signora Grumser, sottolineando: "È stata sempre tranquilla ma ha conosciuto un ragazzo con un po' di problemi. Sono scappati in sette. Non mi telefona e sono preoccupata. Lei e io siamo state sempre unite. Ci sono quei problemi normali da adolescenti ma la nostra vita è normale come tutte". Secondo le informazioni raccolte dal stessa donna , la ragazzina sarebbe ospitata da un giovane nei pressi della stazione del capoluogo veneto. "Non riesco più a fare niente, la testa e piena di pensieri negativi. Riportare Jessica a casa", si è sfogata la donna