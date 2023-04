WhatsApp lavora ai messaggi vocali effimeri: gli audio che scompaiono per proteggere i segreti Con la nuova funzionalità non si potranno salvare, inoltrare e condividere gli audio a scadenza. L’opzione è già attiva per le foto e i video e arriverà anche per i messaggi di testo.

A cura di Elisabetta Rosso

Si potranno ascoltare solo una volta. L’ultima novità di WhatsApp punta ancora sulla privacy. Per tutelare gli utenti, dopo le foto e i video che scompaiono non appena vengono aperti e visti, ora arriveranno i messaggi vocali effimeri. Si autodistruggeranno e non potranno essere salvati, inoltrati o condivisi.

Ancora una volta, è stato il blog WABetaInfo, a scovare gli indizi nel codice in anteprima dell’app. La feature è stata individuata nella Beta per Android numero 2.23.7.8, e non è chiaro quando verrà rilasciata agli utenti. I messaggi vocali effimeri si inseriscono però su un lungo filone che l’app sta curando da tempo. Ci sono già i video e le foto che scompaionocon lo stesso meccanismo, e arriveranno presto anche chat segrete alle quali si può accedere solo utilizzando l’impronta digitale.

Come funzioneranno i messaggi effimeri

Il funzionamento è semplice, molto simile a quelle delle immagini e dei video che scompaiono. I messaggi vocali inviati con questa opzione infatti non potranno essere salvati, inoltrati o registrati, tutelando così la privacy del mittente. Il nome, vocali effimeri, è un richiamo alla breve durata, ma non solo, una volta riprodotto, sparirà l'audio senza poter essere recuperato in nessun modo.

L'obiettivo dell’app di messaggistica è rendere le chat ancora più sicure per gli utenti. Oltre la crittografia end-to-end che ha caratterizzato WhatsApp negli ultimi anni in termini di sicurezza e privacy, ora ha aggiunto i contenuti che si autodistruggono. L’opzione messaggi effimeri vuole ridurre il rischio che altre persone ascoltino messaggi vocali privati. In realtà però la funzionalità è ancora in fase di sviluppo e potrebbe essere soggetta a modifiche, e non si sa ancora quando sarà ufficialmente disponibile sull’app. Secondo WebBetInfo, essendo già presente nella versione Beta per iOS, l’opzione potrebbe già essere disponibile nei prossimi mesi.

Foto e video che si autodistruggono

WhatsApp a inizio anno aveva già annunciato i messaggi che si autodistruggono in una manciata di secondi. L’opzione, chiamata View Once, come spiega sempre WABetaInfo, ha l’obiettivo di creare messaggi che scompaiono una volta visualizzati, per tutelare ancora di più la privacy degli utenti. A novembre 2020, in realtà WhatsApp aveva aggiunto la possibilità di farli scomparire, ma solo dopo sette giorni. Nei mesi scorsi ha migliorato questa funzione, riducendo il tempo necessario per eliminare il messaggio a 24 ore.

La funzionalità View Once è già stata utilizzata da milioni di utenti per i contenuti multimediali, ed è probabile che l’opzione per i messaggi vocali effimeri funzioni in modo simile. View Once viene abilitata scegliendo una foto o un video da inviare e poi toccando l‘icona "1" cerchiata sul lato destro del prompt dei sottotitoli. Per i messaggi di testo, al momento esiste un'icona speciale del pulsante di invio con un lucchetto aggiunto, anche se il design potrebbe cambiare.

Le chat segrete di WhatsApp

Sempre in tema privacy WebBetaInfo ha scritto sul suo blog: “Abbiamo scoperto che WhatsApp sta lavorando a una nuova funzionalità: la possibilità di bloccare le chat”. La funzionalità potrebbe essere rilasciata in un futuro aggiornamento della versione beta, e permetterà di bloccare una singola conversazione, che potrà essere letta solo se si accede utilizzando l’impronta digitale. Non solo, la chat segreta non apparirà nemmeno nell'elenco all'apertura dell'app, e i contenuti multimediali inviati non saranno salvati automaticamente nella galleria del proprio smartphone.