WhatsApp diventerà davvero a pagamento, ma solo per una categoria di utenti Il piano di abbonamento a pagamento in arrivo su WhatsApp andrà a coinvolgere esclusivamente gli account Business, con lo scopo di offrire servizi utili alle aziende.

A cura di Lorena Rao

Periodicamente salta fuori la bufala di WhatsApp a pagamento, la popolare app di messaggistica dell'ecosistema Meta. Aprile 2022 non fa eccezione, tuttavia pare che questa volta non si tratti di fake news ma di realtà concreta. In base quanto riportato da WABetaInfo, sito specializzato nell'analisi del codice della versione beta dell'app, WhatsApp accoglierà presto un piano di abbonamento a pagamento. Niente paura però: questa novità andrà a coinvolgere esclusivamente gli account Business, con lo scopo di offrire servizi utili alle aziende. Questa tipologia di account consente infatti di messaggiare a nome di una società. Per chi utilizza WhatsApp come utente base non cambierà nulla, dunque.

Tra le novità in arrivo con il piano di abbonamento, la possibilità di collegare WhatsApp a dieci dispositivi. Funzionalità che, di norma, si ferma a quattro. Altri servizi verranno annunciati in futuro, così come il prezzo, che per adesso resta sconosciuto. In mancanza di un annuncio ufficiale da parte di Meta, molti aspetti restano ancora ignoti. Secondo WABetaInfo, il servizio in abbonamento di WhatsApp può essere paragonato a Twitter Blue, abbonamento mensile a pagamento che offre l'accesso esclusivo a funzioni premium che consentono di personalizzare la propria esperienza sul social network.

Il futuro piano di WhatsApp riservato agli account Business si inserisce all'interno di una serie di novità in arrivo per l'app di Meta. Tra queste vi è WhatsApp Community, funzionalità che permetterà di organizzare gruppi di discussioni più piccoli, a seconda dell'argomento. Quindi chat scolastiche divise per classi, chat di lavoro organizzate per progetti, chat di quartiere e così via. A questo si aggiunge la possibilità di nascondere l’ultimo accesso solo ad alcuni contatti. Se nel caso di Community vi è stato l'annuncio ufficiale da parte di Mark Zuckerberg, riguardo l'occultamento dell'ultimo accesso si tratta di una scoperta di WABetaInfo, che ha analizzato dei test effettuati nella versione beta dell'app.