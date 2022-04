Su WhatsApp potrai nascondere il tuo ultimo accesso ai singoli contatti Su WhatsApp sta per arrivare una funzione molto attesa degli utenti: la possibilità di nascondere l’ultimo accesso solo ad alcuni contatti.

A cura di Marco Paretti

WhatsApp sta testando una funzione che tornerà utile a molti utenti in tutto il mondo: la possibilità di nascondere il proprio ultimo accesso solo a un determinato contatto. Lo riporta il sempre attento WABetaInfo, spiegando che presto potrebbe arrivare un aggiornamento della funzione che consentirà di nascondere questo elemento a un singolo contatto (o a un gruppo di contatti) senza le limitazioni attualmente imposte. Ad oggi, infatti, è possibile nascondere l'ultimo accesso a tutti o a nessuno, senza possibilità di selezionare i singoli contatti.

La funzione di WhatsApp coinvolta in questo cambiamento è quella che mostra l'orario dell'ultimo accesso, appunto, di un contatto, cioè l'ultima volta che ha aperto l'app. Una funzione che spesso consente agli utenti di capire quando qualcuno li sta ignorando: perché il contatto a cui abbiamo scritto ha aperto l'app ma non ci ha risposto? Ovviamente ci sono mille motivazioni valide, ma per i più paranoici la risposta è sempre una: ci sta ignorando. Attualmente la funzione può essere disattivata per tutti oppure per chi non appartiene ai nostri contatti, ma i test dell'app dimostrano che WhatsApp sta pensando di consentire di selezionare singoli contatti da "oscurare".

In questo caso potremo scegliere i contatti in rubrica a cui non mostrare il nostro ultimo accesso, mentre chi non fa parte della nostra rubrica continuerà a non vederlo. Quando questa novità raggiungerà tutti gli utenti, quindi, le opzioni a disposizione per mostrare l'orario del nostro ultimo accesso saranno quattro: "Tutti, "Nessuno", "I miei contatti" e "I miei contatti tranne…", con quest'ultima che consentirà di indicare le singole persone da limitare. Ovviamente, proprio come accade già ora con le spunte e con l'ultimo contatto, se blocchiamo un contatto anche noi non saremo in grado di visualizzare l'orario del suo ultimo accesso. Oltre all'orario, le nuove opzioni di WhatsApp consentiranno di nascondere ai singoli contatti anche la foto del profilo e la breve biografia.