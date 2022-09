Warzone 2.0 uscirà il 16 novembre: comincia la nuova era di Call of Duty Il nuovo capitolo della saga di Call of Duty sarà ambientato in Medio Oriente.

A cura di Valerio Berra

La nuova mappa di Al Marzah, il Gulag 2.0, l’implementazione dell’intelligenza artificiale e il nuovo titolo dedicato all’esperienza da mobile. Durante la Call of Duty Next è stato tracciato il futuro di questa saga di videogiochi. Call of Duty Warzone 2.0 verrà rilasciato il 16 novembre e sarà disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Series X e Series S e anche su Pc. Sarà un free-to-play, pensato per allargare l’ambientazione di Modern Warfare 2, che invece dovrebbe uscire il 28 novembre.

In Call of Duty Warzone 2.0 verrà svelata la mappa di Al Marzah. Si tratta di una regione fittizia pensata per essere inserita nel Medio Oriente. Le architetture sono miste: ci sono edifici in stile occidentale pensati per replicare gli scenari più classici del titolo e architetture dai tratti arabi. Le aspettative, come dichiara Activision, sono alte: “Call of Duty: Warzone 2.0 sarà un’esperienza completamente rinnovata e la più ambiziosa uscita nella storia di Call of Duty”. Annunciato anche Warzone Mobile ma per il titolo da smartphone bisognerà aspettare il prossimo anno.

Cosa prevedono i miglioramenti tecnici

Call of Duty Warzone 2.0 sarà dotato anche di un nuovo aggiornamento del software anti-cheat Ricochet, una sistema introdotto alla fine del 2021 per combattere i cheattare che negli ultimi anni stavano rovinando l’esperienza ai giocatori che non volevano passare da altre scorciatoie. Oltre all’anti-cheat, dal punto di vista tecnico Warzone 2.0 avrà anche un migliore sistema di intelligenza artificiale che controllerà anche una fazione presente nel gioco. Sempre in Warzone 2.0 sarà presente anche il Gulag 2.0, in cui i giocatori potranno combattere in 2v2.