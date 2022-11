Neymar Jr., Leo Messi e Paul Pogba stanno arrivando su Call of Duty Con il lancio della Stagione 10 di Call of Duty: Mobile, previsto il prossimo 10 novembre all’1 di notte su Android e iOS, sono previsti operatori, armi e contenuti a tema calcistico.

A cura di Lorena Rao

Guerra e calcio può sembrare un connubio strano, ma non per Call of Duty: Mobile. Con il lancio della Stagione 10, previsto il prossimo 10 novembre all'1 di notte su Android e iOS, sono previsti operatori, armi e contenuti a tema calcistico, oltre a nuovi aggiornamenti per la mappa Battle Royale e il primo Operatore Mitico. Tra i nomi delle stelle calcistiche figurano quelli di Neymar Jr., Leo Messi e Paul Pogba.

In particolare, Call of Duty: Mobile – Stagione 10: World Class permette a giocatori e giocatrici di guadagnare 50 nuovi livelli di ricompense del Battle Pass attraverso una nuova offerta di contenuti gratuiti e premium. Tra questi vi sono operatori come Paul Pogba e Urban Tracker – Tracked, nuove armi come il fucile di precisione XPR-50 – Victory! e il fucile da cecchino LAPA SMG, i Blueprints delle armi, le Calling Cards, i Charms, i COD Points (CP) e molto altro ancora che verrà rilasciato nel corso della stagione.

A partire dal prossimo 10 novembre, il Battle Royale di Call of Duty: Mobile ospiterà tre nuovi punti di interesse, ossia il sito di schianto della nave Atlas, l'impianto di raffinazione Atlas e, per rimanere in tema calcistico, uno stadio. Tre inedite aree per mettere alla prova le capacità di chi gioca.

Leggi anche Call of Duty: Modern Warfare 2 è il capitolo più venduto della serie in un solo weekend

Inoltre, la nuova stagione porterà con sé il primo operatore mitico in assoluto, Spectre di Call of Duty: Mobile. Sarà possibile personalizzare l'operatore grazie a tre diversi contenuti aggiuntivi, oltre a migliorare il colore e la raffinatezza della sua armatura.

Le novità non finiscono certo qui. È prevista anche una nuova mappa multigiocatore, Crossroads Strike. Tale mappa è stata ripresa da Call of Duty: Black Ops Cold War, titolo uscito nel 2020. L'area è caratterizzata dalla neve, e contiene il sito di un convoglio missilistico caduto in un'imboscata delle forze speciali della NATO. Per ulteriori informazioni sulla Stagione 10 di Call of Duty: Mobile è possibile consultare il sito ufficiale di gioco.