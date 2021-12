Vodafone down: problemi a chiamate e Internet per gli utenti dell’operatore Da diversi minuti l’operatore britannico Vodafone sta dando problemi di connessione ad alcuni utenti nelle maggiori città d’Italia.

Da diversi minuti l'operatore britannico Vodafone sta dando problemi di connessione ad alcuni utenti nelle maggiori città d'Italia. Lo riferiscono numerose segnalazioni anche online, pervenute principalmente sul portale Downdetector. Iniziati intorno alle 15:30 di oggi, martedì 21 dicembre, i problemi si stanno prolungando nel tempo e riguardano innanzitutto la possibilità di collegarsi alla rete Internet, ma in misura minore anche quella di inviare o ricevere chiamate e SMS.

Segnalazioni in tutta Italia

Il numero di utenti colpito per il momento non sembra essere eccessivo, ma la portata dei disservizi potrebbe essere estesa almeno dal punto di vista geografico. Le segnalazioni spaziano infatti da Milano a Roma, e da Salerno ad Ancona. La mappa compilata automaticamente dal portale Downdetector evidenzia invece come punti maggiormente colpiti tutti i maggiori capoluoghi: Milano, Torino, Roma e Napoli sono tutte presenti insieme a Perugia, Bari e – in misura minore – Palermo e Catania.

I problemi lamentati

Tra i disservizi segnalati si parla principalmente di problemi di connessione: per gli utenti colpiti, smartphone e router collegati alla rete dell'operatore britannico si stanno mostrando incapaci di reperire pagine web, aggiornamenti social e di messaggistica, video e qualunque altro contenuto ospitato online. Non manca però chi parla anche di problemi di linea, che portano a non poter effettuare né ricevere telefonate.

Gli ultimi aggiornamenti

Il gruppo non è ancora intervenuto sulla questione con un aggiornamento ufficiale, ma potrebbe non essercene bisogno: a poco più di un'ora dai primi problemi il numero di segnalazioni effettuate su Downdetector sta tornando rapidamente a scendere – segno che la causa dei malfunzionamenti potrebbe essere già stata trovata e trattata.