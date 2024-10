video suggerito

Uragano Milton, non tutto quello che vediamo è vero: la storia della bimba che piange con il cane Nelle ultime ore l’uragano Milton si è abbattuto sulle coste della Florida. Ha lasciato milioni di persone senza corrente elettrica, distrutto case e interi territori. Il conto delle vittime e dei feriti è incerto ma anche ora che l’emergenza è in corso si vedono sui social decine di contenuti falsi: molti sono generati dall’intelligenza artificiale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

L’arrivo dell’intelligenza artificiale ha reso molto più semplice creare immagini false. Prima, almeno, serviva qualche competenza base di Photoshop, ora basta scrivere due righe sul software giusto. Lo stiamo vedendo con l’uragano Milton, la “tempesta del secolo” che sta colpendo la Florida in queste ore. Le immagini che stanno arrivando raccontando tutta la devastazione: oltre due milioni di persone sono senza elettricità e diversi tornando hanno spazzato i territori interessati dall’uragano. Sui social molti creator, tra qui alcuni italiani, stanno raccontando come vivono il passaggio di Milton.

Insomma. Di materiale per raccontare quello che sta causando uno degli uragani più potenti degli ultimi anni ne abbiamo parecchio. Eppure qualcuno ha voluto caricare la dose, creando immagini ancora più drammatiche o ripescando video dal passato per rilanciarli sui social.

Nelle ultime ore sta diventando particolarmente celebre una bambina su un gommone che piange abbracciata al suo cagnolino. Il viso è pieno di lacrime, il cagnolino è fradicio e la pioggia non si ferma. La bambina è ritratta in varie pose, ne abbiamo inserita una in testa a questo articolo. Toccante, certo. Peccato che sia stata creata con l’intelligenza artificiale. L’immagine era già stata lanciata, e smascherata, durante l’uragano Helene, arrivato settimana scorsa sempre negli Stati Uniti.

Quali sono le immagini alterate che girano sui social

La bambina che piange insieme al suo cagnolino è il caso più palese. La foto è chiaramente un falso, basa vedere qualche immagine creata dall’intelligenza artificiale per riconoscere la trama dello sfondo e dei volti. Ma oltre la bambina finta c’è molto di più, soprattutto su TikTok. Il video che vi lasciamo sotto è stato visto oltre 17 milioni di volte.

Dalle descrizione dovrebbe mostrare gli effetti dell’uragano Milton, anche se data tutto al 7 ottobre quando l’uragano non si era ancora scatenato sulle coste della Florida. Qui le immagini sono un mix: un po’ sono immagini di archivio e un po’, quelle più impressionanti, sono immagini probabilmente girate con l’intelligenza artificiale.

Come spiega un reportage di ABC i social si stanno riempiendo di immagini riprese da altri uragani. Clip sensazionali, con decine di migliaia di like, che con una ricerca su Google Image scopriamo arrivare da passati anche molto lontani. A volte tutto questo serve solo per ingrossare i follower di pagine che prometto di mostrare cataclismi da ogni parte del mondo, a volte invece hanno uno scopo più sottile, come veicolare fake news o teorie del complotto.