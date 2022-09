Uno youtuber italiano ha costruito una chitarra usando 6.000 mattoncini Lego I progetti di liuteria di Pietro Morello non sono finiti qui: ora ha in programma di costruire un pianoforte fatto tutto di mattoncini di plastica.

A cura di Elisabetta Rosso

Una Squier Telecaster, fatta con 6000 mattoncini Lego, in dodici ore. È l’ultima impresa di Pietro Morello, youtuber, tiktoker e musicista. “È tipo Frankenstein", dice ridendo a inizio video, “e funziona!”.bTutto nasce da una promessa. Il 5 giugno Morello pubblica sul suo canale YouTube un video dove costruisce e suona il pianoforte prodotto da Lego. Poi lancia la sfida: “Se raggiunge 50.000 mi piace ne costruisco uno vero”. Bastano tre giorni. Ora il video su Youtube segna 57.618 mi piace. “Farò il pianoforte, ma come potete immaginare ci vorrà parecchio tempo”. Nell’attesa sceglie però accontentare gli interessi dei suoi follower costruendo una chitarra, di Lego, perfettamente funzionate.

Non è la prima volta, lo avevano già fatto, “ma è stata usata una forma di legno sulla quale poi sono stati aggiunti i Lego”, spiega Morello, “io la farò interamente con i mattoncini della Lego”. Il progetto è stato realizzato grazie all’aiuto di BrixLab, content creator che usa i Lego per costruire qualsiasi cosa.

La chitarra che diventa un'opera d'arte

Il video mostra ogni passaggio, dalla scelta del modello, al recupero dei Lego fino all'assemblaggio. Dopo dieci ore il corpo della chitarra c’è. Poi si monta il manico e infine le corde. “È bellissima, mi sento una mamma che mostra il figlio per la prima volta su Instagram”, esclama Morello. La chitarra suona, il suo primo riff è Psyco dei Muse.

Qualche limite c’è. Per esempio si possono accordare solo una o due corde alla volta, perché la tensione sarebbe talmente forte da spezzare tutta la chitarra. A fine video Morello lancia una nuova promessa, “a 50.000 mi piace esporrò questa chitarra come opera d’arte da qualche parte in Italia, troverò il modo”.