Il nuovo set di LEGO Ideas è un progetto tutto italiano: è la prima volta che succede Dietro il set scelto per LEGO Ideas, la A-Frame Cabin, c’è Andrea Lattanzio, designer milanese noto nella community come Norton74.

A cura di Lorena Rao

Il mese prossimo la linea LEGO Ideas lancerà un set chiamato A-Frame Cabin. Dietro c'è il lavoro e la creatività di Andrea Lattanzio, designer milanese conosciuto nella community LEGO come Norton74. Questa è la prima volta che la linea Ideas accoglie un set tutto italiano.

Nel 2019 Lattanzio ha dato inizio a una serie di case rurali di stampo statunitense. La prima costruzione è stata la dimora di Jim Hopper, personaggio di Stranger Things, nota serie TV di Netflix. Poi, nel 2020, l'idea della A-Frame Cabin, grazie alla lettura di alcune riviste di design dedicate a questa peculiare tipologia di baita di montagna, particolarmente diffusa negli Stati Uniti.

"Per costruirla al meglio mi sono documentato e ho scoperto che queste particolari abitazioni, ovvero le A-Frame Cabin, sono praticamente sconosciute da noi. Tuttavia, negli Stati Uniti sono un fenomeno di massa, quasi il sogno proibito di migliaia di americani", ha detto Lattanzio intervistato da TechPrincess. "Ne esistono di diversi tipi, colori e allestimenti, ma tutte sono contraddistinte dalla tipica forma ad A. Posso dire che è stato amore a prima vista e subito, tempi tecnici permettendo, mi sono messo all’opera".

Leggi anche Uno youtuber italiano ha costruito una chitarra usando 6.000 mattoncini Lego

LEGO | Uno sguardo agli interni di A–Frame Cabin

Per portare a termine il set A-Frame Cabin sono servite due ore al giorno di lavoro per tre settimane, senza alcun ausilio di software. Lattanzio si definisce infatti un "old-school builder".

Com'è fatta la A-Frame Cabin

La A-Frame Cabin vede l'utilizzo di 2.082 pezzi. Riguardo le misure, parliamo di 32 stud di larghezza e 24 stud di profondità. Il set vuole celebrare la vita all'area aperta, come dimostra la presenza di tre alberi, caratterizzati dai colori autunnali, e di undici animali selvatici. Non è tutto: togliendo il tetto facilmente smontabile, è possibile interagire con gli interni della casa, davvero dettagliati. Nel set sono inoltre presenti quattro minifigure dai tratti intercambiabili per garantire la massima personalizzazione possibile. Il set A-Frame Cabin sarà disponibile in esclusiva su LEGO Shop al prezzo di 179,90 euro, a partire dal mese prossimo: 1 febbraio 2023 per gli utenti VIP, 4 febbraio 2023 per tutti gli altri.