Torna la truffa con il marchio Poste: come riconoscere i messaggi falsi per evitare un trasferimento

Nelle ultime settimane è tornata a circolare una truffa legata a Poste Italiane. I criminali sfruttano il marchio di Poste per trovare nuove vittime. L’esca è un messaggio in cui si parla di un trasferimento mai avventuo: “Gentile Cliente, il trasferimento di 450,00 euro è in fase di approvazione”.

Ci sono alcune truffe che sono cicliche. Arrivano, vengono segnalate, poi spariscono per qualche tempo e alla fine ricompaiono. Dalle segnalazioni che abbiamo raccolto sembra che stia tornando una truffa che sfrutta il marchio di Poste Italiane. È la truffa del finto trasferimento su un conto Poste Italiane. negli ultimi mesi è staa avvistata spesso.

Parte tutto da un messaggio. Il mittente è un numero di telefono che sembra legato a un dispositivo mobile. Nel testo si legge: “PosteInfo: Gentile Cliente, il trasferimento di 450,00 euro è in fase di approvazione, chiama il Servizio Clienti”. Seguono numero del servizio clienti e poi un generico “Saluti”.

Cosa succede quando chiami il numero verde

Dalle segnalazioni che abbiamo visto il testo può variare, così come varia la cifra protagonista del trasferimento. A volte è di più, a volte è di meno. Poco importa. L’esca di questo messaggio è il numero del Servizio Clienti. È un trucco che può funzionare per parecchi utenti. Chiamano tutti: clienti e non. Non scriviamo qui il numero che ci è arrivato con Poste. È falso. Il vero numero per l’assistenza si trova sul sito ufficiale: 06 45263160. Se richiamate il numero che vi arriva con questo messaggio è probabile che la prima volta non risponda nessuno.

Vi sconsigliamo di farlo. Non sappiamo con certezza come si muove questa truffa ma di solito questi numeri esca servono solo per registrare il vostro numero e cominciare una serie di chiamate in cui si cerca di mettere a segno la truffa vera e propria. Le possibilità variano in base al copione scelto. I truffatori possono fingere di essere dei dipendenti di Poste e vi chiederanno un pagamento per bloccare. Oppure possono cominciare a chiamarvi per offrire qualsiasi tipo di servizio. In ogni caso meglio bloccare il numero da cui avete ricevuto il messaggio e non richiamare più.