Sui telefoni Android arriva il Filtro Chiamate: è un’ottima soluzione per i call center molesti Con questa opzione si potrà rispondere attraverso un’intelligenza artificiale alle telefonate. Tutti i contenuti indesiderati potranno essere fermati ancora prima di rispondere.

I primi ad aver ricevuto l’aggiornamento sono stati i Pixel, gli smartphone prodotti direttamente da Google. Nei prossimi giorni però il filtro per le chiamate in entrata dovrebbe arrivare anche su tutti gli altri dispositivi Android. Una volta installata questa opzione, il vostro smartphone sarà dotato di un segretario personale costruito con l'intelligenza artificiale. Non solo saprà riconoscere le chiamate spam, ma può verificare il contenuto di ogni telefonata prima di cominciare a rispondere.

Attivarlo è semplice, bisogna seguire questo percorso: App telefono>tre puntini in alto>impostazioni>filtro chiamate. Capire come funziona è ancora più semplice. Quando riceviamo una chiamata fra le opzioni Rifiuta e Rispondi comparirà un terzo bottone blu: Filtro Chiamata. Cliccando su questa opzione chi ci sta chiamando sentirà una voce artificiale che dice: “Buongiorno. La persona che hai contatto utilizza un servizio di filtro di Google e riceverà una trascrizione di questa chiamata. Di’ il motivo della chiamata”. Errore da correggere: il "Buongiorno" ci è apparso anche verso le 20.00.

Mentre il nostro interlocutore sentirà la voce di Google, noi vedremo tutta la conversazione comparire come una serie di messaggi di testo davanti allo schermo. In questo modo potremo decidere di rispondere in base all’oggetto della chiamata. Non solo. Android mette a disposizione anche una serie di messaggi già impostati, così da chiedere ulteriori informazioni. Ad esempio "Dimmi di più" o "È urgente". A questo punto si può scegliere se rispondere o aspettare ancora. E se fosse un call center molesto? In questo caso l’assistente vocale potrà declinare l’invito e rispondere con un educato “Ti richiamerà”.

