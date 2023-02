Per bloccare i call center basta dire “NO” durante una telefonata di telemarketing (in teoria) Secondo l’ultima nota pubblicata dal Garante della Privacy per bloccare il telemarketing basta negare il proprio consenso durante la telefonata. In questo modo il nome e il contatto dell’utente dovrebbe essere eliminato dai registri utilizzati per contattarlo.

A cura di Valerio Berra

Numero sconosciuto. Accetta chiamata. Qualche secondo di introduzione e poi la risposta: “Grazie, non mi interessa”. Almeno se siete educati e non è una brutta giornata, altrimenti l’esito potrebbe essere ben diverso. Il Garante della Privacy ha spiegato nella sua ultima nota che c’è un modo per farsi eliminare dei registri dl telemarketing, ed è anche parecchio semplice. Basta dire “No”.

“Se l’utente dice “no” alla telefonata commerciale indesiderata il call center o la società che lo ha contattato deve annotare subito la sua volontà e cancellare il nominativo dalle liste utilizzate per il telemarketing”. Il Garante ha specificato che l’opposizione espressa nel corso della telefonata non deve poi essere confermata da nessuna mail, anche se questa è una richiesta che viene fatta spesso dalle agenzie.

Il caso di Edison Energia, dove nasce la scelta del Garante

La nota del Garante arriva dopo una serie di verifiche fatte sulle attività di Edison Energia, azienda che si occupa della distribuzione di energia in Italia che fa parte del gruppo francese Électricité de France. Verifiche al termine delle quali il Garante ha disposto una sanzione da 4.900.000 euro. Tra i punti contestati a Edison c’è proprio “il mancato riscontro alle richieste di non ricevere più telefonate indesiderate”.

Il fallimento del Registro delle Opposizioni

Il 27 luglio del 2022 la Fondazione Ugo Bordoni ha lanciato insieme al Ministero dello Sviluppo Economico la possibilità di accedere al Registro delle Opposizioni anche per in numeri di cellulare. La svolta avrebbe dovuto segnare la fine del telemarketing aggressivo ma i risultati non sono andati esattamente in questa direzione. Come confermato da Federconsumatori gli utenti che inseriscono il loro numero in questo registro continuano a ricevere chiamate.

Il Registro delle Opposizioni dovrebbe essere uno strumento che viene utilizzato anche dagli operatori di telemarketing. Una portale da consultare regolarmente per capire come capire chi non vuole più essere contattato. I limiti del registro restano tre: il primo è che non tutti gli operatori di telemarketing sono iscritti, il secondo è che molti operatori lavorano dall’estero e il terzo è che il Registro delle Opposizioni non è valido per chi ha ancora un contratto attivo.