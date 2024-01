La Nasa ha svelato X-59, un aereo in grado di superare la barriera del suono senza fare rumore Nei progetti della Nasa l’X-59 dovrebbe servire a raccogliere dati per riportare i voli oltre la velocità del suono anche nelle rotte civili. Questo aereo sarà in grado di raggiungere i 1.488 km/h. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

Il design questa volta arriva dal futuro. L’aereo X-59 svelato dalla Nasa ha una forma appuntita, una cabina di pilotaggio spostata talmente indietro che si trova praticamente a metà della struttura e soprattutto è in grado di superare la barriera del suono senza far scattare il boom sonico. L’obiettivo è quello di far tornare gli aerei in grado di viaggiare oltre la velocità del suono nelle rotte civili.

Il disturbo generato dal boom sonico che si sente quando un aereo supera la velocità del suono è uno dei motivi per cui gli aerei in grado di arrivare a queste velocità non vengono più usati nelle rotte commerciali. L’X-59 invece sarà in grado di arrivare anche oltre la velocità del suono senza generare un rumore così forte. Scrive la Nasa:

“Per 50 anni, gli Stati Uniti e altre nazioni hanno proibito i voli di aerei supersonici a causa del disturbo causato dai forti e sorprendenti boom sonici nelle comunità sottostanti. Si prevede che l’X-59 volerà a 1,4 volte la velocità del suono, ovvero a oltre 1.488 km/h. Il suo design, la sua forma e le sue tecnologie consentiranno all'aereo di raggiungere queste velocità generando al contempo un suono più silenzioso”.

Le caratteristiche dell’X-59

Per adesso X-59 è stato solo presentato. Il primo volo secondo i programmi dovrebbe avvenire per la fine del 2024. Questo aereo è lungo circa 30 metri e alto 9 metri. È stato fabbricato in collaborazione con Lockheed Martin, il colosso statunitense che collabora con il governo americano per la fornitura di mezzi e sistemi di difesa.

Nella cabina di pilotaggio non è previsto nemmeno un pannello anteriore. I piloti non guarderanno direttamente il cielo che stanno affrontando. Vedranno tutto grazie a un monitor in alta risoluzione su cui verranno proiettate le immagine registrate dalle telecamere poste all’esterno dell’abitacolo. L’obiettivo principale della Nasa, per questo progetto, è raccogliere dati per capire come rendere silenziosi i boom sonici anche per altri mezzi.