La polizia sequestra Socceron.name, chiude il sito per vedere partite di calcio e serie tv Tutta la struttura era gestita da due persone, di 35 e 44 anni. Per loro è arrivata una sanzione da 54.000 euro.

A cura di Valerio Berra

Il primo colpo a novembre, ora il nuovo affondo. La Polizia Postale ha sequestrato Socceron.name, una piattaforma che permetteva di vedere in streaming qualsiasi evento sportivo o serie tv. Le immagini erano prese da piattaforme a pagamento, un saccheggio che toccava i contenuti di Netflix, NowTv e Dazn.

Socceron era collegato anche a un canale Telegram dove venivano venduti abbonamenti alle Iptv, la tecnologia più nota come “pezzotto”. Dai primi accertamenti sembra che tutta la struttura fosse gestita da due persone, di 35 e 44 anni. I due risiedevano a Frosinone e Napoli e raccoglievano tutti i soldi tramite il sistema di pagamenti PayPal.

Secondo gli inquirenti non erano esattamente degli insospettabili, anzi. I due “erano dediti alla commissione di attività delittuose in materia di illecita trasmissione di contenuti audiovisivi ad accesso condizionato”. Al momento per i responsabili è arrivata una sanzione amministrativa da 54.000 euro. Le indagini sono state svolte dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania.

SOCCERON.NAME | La schermata che si vede aprendo il sito

L’operazione Gotha contro la “banda del pezzotto”

L’11 novembre la Polizia Postale aveva disposto perquisizioni in tutta Italia per l’operazione Gotha. Dopo un’indagine durata sei mesi sono arrivati avvisi di garanzia a 70 persone accusate di gestire un giro d’affari da 10 milioni di euro basato sulla vendita degli abbonamenti attraverso l’hardware noto gergalmente come “il pezzotto”.