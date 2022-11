Domani il lancio di Artemis 1 verso la Luna in TV e streaming: a che ora e dove vedere la missione NASA Alle 07:04 di mercoledì 16 settembre ci sarà un nuovo tentativo di lancio di Artemis 1 verso la Luna. Dove seguire la missione della NASA.

A cura di Andrea Centini

Artemis. Credit: NASA

Dopo un rinvio di oltre due mesi e mezzo rispetto alla data iniziale prevista, alle 07:04 ora italiana di mercoledì 16 novembre si aprirà la nuova finestra di lancio di Artemis 1, la prima missione del nuovo programma spaziale che porterà la prima donna e il prossimo uomo sulla Luna. Il lancio del colossale razzo Space Launch System (SLS) dal Pad 39B del Kennedy Space Center potrà essere seguito in diretta streaming e TV su diverse fonti, tra le quali NASA TV, ESA Web TV, Focus TV, vari canali televisivi e pagine di divulgazione scientifica sui social network. L'obiettivo principale di Artemis 1 è testare la sicurezza dei veicoli – il razzo SLS e la navetta Orion montata in cima – nell'arco di tutte le fasi di volo, oltre che saggiare la peculiare orbita lunare scelta per l'occasione. Artemis 1 è infatti una missione dimostrativa senza equipaggio: a bordo della capsula Orion ci sono solo alcuni manichini, muniti di speciali giubbotti sperimentali “anti radiazioni” e sensori per misurarne l'assorbimento durante il viaggio. Per Artemis 2, la prossima fase del programma che porterà il primo equipaggio in orbita lunare, si dovranno attendere un paio di anni, mentre l'allunaggio di Artemis 3 è atteso non prima del 2025. Ecco dove e come seguire il lancio della spettacolare missione d'esordio.

A che ora vedere il lancio di Artemis 1 in diretta dall'Italia

Come specificato, la finestra di lancio per il lift-off del razzo lanciatore – il più grande e potente mai costruito – si aprirà esattamente alle 07:04 ora italiana di mercoledì 16 novembre. La durata della finestra comunicata della NASA è di 2 ore, pertanto il distacco dell'SLS dalla piattaforma di lancio potrebbe avvenire in qualunque momento tra le 07:04 e le 09:04. Non è detto che il momento migliore sarà proprio in apertura, ma se le condizioni saranno favorevoli gli ingegneri daranno il “GO” finale quanto prima. Segnaliamo che l'ultimo bollettino diramato dalla NASA indica il 90 percento di probabilità di bel tempo. Un sollievo, considerando che gli ultimi rinvii sono stati causati proprio dal maltempo: prima l'uragano Ian, che ha costretto la NASA a riportare il razzo al VAB (Vehicle Assembly Building) per oltre un mese, poi la tempesta tropicale Nicole, che ha causato anche qualche piccolo danno a causa di venti oltre la velocità “sopportata” dal razzo. Gli ingegneri in questo momento sono al lavoro proprio per le piccole riparazioni del caso, ma al momento non è nulla che possa ritardare ulteriormente il lancio (al netto di sorprese). La NASA ha già avviato il lunghissimo countdown pre-lancio il 14 novembre, in vista della finestra per il decollo del 16.

Dove vedere il lancio di Artemis 1 in diretta TV e streaming

La fonte principale sulla quale seguire il lancio di Artemis 1 è la NASA TV, che inizierà a trasmettere a partire dalle 21:30 ora italiana di martedì 15 novembre. Alle 03:30 del 16 partirà il commento vero e proprio in inglese per la copertura dell'evento, che sarà seguito fino al distacco della capsula Orion dal razzo lanciatore, con l'impostazione della traiettoria verso la Luna. Anche il Canale Uno dell'ESA Web TV, il canale in streaming dell'Agenzia Spaziale Europea, inizierà a seguire le operazioni pre-lancio dalle 21:30 del 15. Dalle 04:30 del 16 avrà inizio la diretta streaming del Virtual Telescope Project commentata dall'astrofisico italiano Gianluca Masi, che tenterà l'osservazione della capsula Orion mentre si dirige verso la Luna. Una vera e propria impresa che si distinguerà da tutte le altre dirette per lo spettacolo offerto. Focus TV e Focus.it trasmetteranno la diretta in italiano a partire dalle 06:45, mentre la pagina di divulgazione scientifica “Chi ha Paura del Buio?” seguirà l'evento dalle 23:45 del 15 novembre. Il divulgatore scientifico Adrian Fartade trasmetterà invece dalle 04:00. Anche diversi canali "all news" e tradizionali seguiranno il lancio in diretta.