Ennesimo rinvio di Artemis 1: nuova finestra di lancio il 16 novembre, ma incombe un’altra tempesta La NASA ha annunciato che a causa della tempesta Nicole si tenterà il nuovo lancio di Artemis 1 verso la Luna il 16 novembre. Il razzo è stato esposto a raffiche di vento fortissime, rischio nuovo rinvio.

A cura di Andrea Centini

Credit: NASA

La NASA ha deciso di rinviare nuovamente il lancio di Artemis 1, la prima missione del programma che porterà la prima donna e il prossimo uomo sulla Luna. La nuova finestra utile è prevista per le 07:04 ora italiana di mercoledì 16 novembre e durerà 2 ore, ma serpeggia ancora un clima di incertezza a causa della tempesta tropicale “Nicole” che si sta abbattendo nell'area del Kennedy Space Center (KSC) a Cape Canaveral, in Florida. Proprio la perturbazione atmosferica aveva spinto l'agenzia aerospaziale statunitense a rinviare la finestra di lancio prevista per il 14 novembre, la prima dopo oltre un mese di “riposo” del razzo Space Launch System (SLS) nel Vehicle Assembly Building (VAB), l'hangar in cui era stato trasferito a causa dell'uragano Ian alla fine di settembre.

Artemis 1 è stata tormentata da diversi rinvii sin dallo scorso agosto, quando era previsto il primo tentativo di lancio. Gli annullamenti iniziali sono stati causati da problemi a sensori, anomalie nella pressione e perdite di idrogeno liquido, poi ci si è messo il maltempo. Poiché il razzo SLS di 98 metri – il più grande e potente mai costruito dall'uomo – è certificato per resistere a raffiche di vento fino a un massimo stimato di 137 chilometri orari mentre si trova sulla rampa di lancio (la piattaforma Pad 39B del Kennedy Space Center), a causa dell'arrivo di Ian gli ingegneri della NASA decisero di trasferirlo nel VAB. Fu una decisione con una certa dose di rischio, dato che la resistenza sull'enorme macchinario che trasferisce il razzo da e per il VAB si riduce ad appena 74 chilometri orari. Dopo un mese nell'hangar, lo stesso nel quale è stato assemblato, il razzo è stato riportato sul pad di lancio in vista della finestra del 14 novembre. Ma purtroppo si è presentata la tempesta tropicale Nicole.

In questo caso gli ingegneri hanno deciso di non riportare nuovamente il razzo nel VAB, ma di rischiare l'esposizione alle intemperie poiché ritenute non così minacciose. Sfortunatamente durante il passaggio di Nicole i sensori del razzo e della piattaforma di lancio hanno registrato diverse raffiche di vento superiori a quelle “sopportabili”. Alcune sono state di poco superiori, ma una è arrivata a 160 chilometri orari. Come la situazione si sarà stabilizzata gli ingegneri della NASA effettueranno verifiche minuziose sullo stato di salute dell'SLS, proprio alla luce del superamento delle soglie riportate nella certificazione del razzo. Non si può escludere che per motivi di sicurezza si decida per un nuovo rinvio, né che vengano rilevati danni che richiederanno del tempo per un nuovo tentativo di lancio. Al momento, comunque, la prossima finestra di lancio resta quella del 16 novembre.

Artemis 1 è una missione dimostrativa senza equipaggio che porterà in orbita lunare la navetta Orion, a bordo della quale, in futuro, se tutto andrà secondo i piani della NASA siederanno gli astronauti. Al momento ci sono solo dei manichini con equipaggiamento ad hoc per misurare le radiazioni cui saranno esposti. Entro un paio di anni dovrebbe esserci il lancio di Artemis 2, che porterà donne e uomini nell'orbita del satellite della Terra, mentre entro la fine del decennio è prevista Artemis 3, con l'allunaggio vero e proprio della prima donna. Non resta che attendere il lancio di Artemis 1 e sperare che non ci saranno ulteriori rinvii.