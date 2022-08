Perché la NASA ha annullato il lancio di Artemis 1 sulla Luna e quando ci sarà il secondo tentativo A causa di un problema di raffreddamento al motore 3 la NASA ha annullato il lancio di Artemis 1. Prossima finestra utile il 2 settembre.

A cura di Andrea Centini

Alle 14:36 ora italiana la NASA ha annunciato di aver rinviato il lancio della missione Artemis 1 a causa di un problema al motore numero 3 del razzo lanciatore Space Launch System (SLS). Durante la checklist per verificare il funzionamento dei vari sistemi del razzo è emerso un problema al motore numero 3, che non ha raggiunto una temperatura di raffreddamento adeguata. Poiché è stato ritenuto impossibile risolvere l'anomalia entro la finestra di lancio di due ore (14:33 – 16:33) prevista per oggi, lunedì 29 agosto, gli ingegneri dell'agenzia aerospaziale statunitense hanno deciso di posticipare la missione. La nuova finestra utile è prevista per la sera di venerdì 2 settembre, tra le 19:48 e le 21:48 ora italiana.

I primi problemi al colossale razzo lanciatore – il più grande e potente mai costruito dall'uomo – sono emersi durante il caricamento del propellente liquido, quando è stata evidenziata una possibile crepa nel sistema di protezione termica su una delle componenti (una flangia) dello stadio centrale. Si tratta del cosiddetto intertank (interserbatoio) che mette in comunicazione i serbatoi di idrogeno liquido e ossigeno liquido. "Le flange sono giunti di collegamento che funzionano come una cucitura su una maglietta, sono fissate nella parte superiore e inferiore dell'interserbatoio in modo che i due serbatoi possano essere fissati ad esso", specifica la NASA. Questo malfunzionamento era il preludio di un problema ben più significativo.

Durante la checklist eseguita prima del lancio, infatti, è stata riscontrata un'anomalia al motore RS-25 numero 3 dei quattro che compongono lo stadio propulsivo principale dello Space Launch System. Nella fase chiamata “engine kickstart bleed” il motore non riusciva infatti a raggiungere la temperatura di esercizio adeguata. Tutti i motori devono essere alla temperatura ottimale per permettere al liquido criogenico e all'ossigeno liquido di fluire attraverso di essi. Poiché il problema non poteva essere risolto entro la finestra di lancio prevista di due ore, possibilmente ridotta anche a causa di un rischio fulmini a partire dalle ore 16:00 ora italiana, dopo molteplici tentativi la NASA ha deciso in via precauzionale di sospendere il countdown per il decollo, rinviando la missione. Gli ingegneri stanno raccogliendo tutti i dati necessari per capire l'origine del problema e risolverlo in vista della prossima finestra di lancio. Ricordiamo che il motore difettoso (come come gli altri e i due booster laterali) sono un'eredità del programma Space Shuttle. Era stato costruito nel 2006 ed era stato già stato impiegato in diverse missioni.

Leggi anche Uno zaino rivoluzionario per gli astronauti della NASA che andranno sulla Luna: ecco cosa può fare

Quando è previsto il secondo tentativo di lancio dell'Artemis 1

Come indicato, la prossima finestra di lancio utile è la sera di venerdì 2 settembre, tra le 19:48 e le 21:48 ora italiana. La scelta di questo intervallo temporale avrà un impatto sulla durata della missione, che sarà di 39 giorni anziché 42. Qualora il lancio dovesse essere ulteriormente posticipato al 6 settembre (la successiva finestra utile), i giorni a disposizione di Artemis 1 saranno nuovamente 42. Le ragioni sono di tipo squisitamente astronomico, legate ai moti celesti della Luna e della Terra.