Oggi il lancio di Artemis 1 sulla Luna in diretta tv e streaming: a che ora e dove vederlo Tutto pronto per il lancio di Artemis 1, la prima missione del programma che riporterà l’uomo sulla Luna. Ecco a che ora e dove vedere il decollo del razzo SLS.

A cura di Andrea Centini

Credit: NASA

Alle 14:33 ora italiana di oggi, lunedì 29 agosto 2022, è previsto il lancio di Artemis 1 verso la Luna, la prima missione del programma che riporterà l'uomo sul satellite della Terra. Lo storico evento potrà essere seguito in diretta streaming su diverse piattaforme, tra le quali la fonte principale sarà la NASA TV. Il countdown, come specificato da astrospace.it, è iniziato ufficialmente 46 ore e 40 minuti prima del decollo, quando sono state avviate le procedure di alimentazione delle componenti elettroniche del razzo SLS. Le fasi di caricamento del propellente, partite alle 7:30 ora italiana, stanno tuttavia subendo alcuni problemi, a causa di una possibile crepa in una flangia del cosiddetto "intertank" che collega i serbatoi di idrogeno liquido e ossigeno liquido. A ciò si aggiunge l’incertezza sulle previsioni meteo, dopo che un fulmine ha portato a un ritardo dell’inizio del rifornimento. Ad ogni modo, le operazioni di refueling continueranno fino a pochi istanti prima del lift off. A 15 minuti dal lancio i reparti del controllo missione dovranno annunciare il classico “GO” per i vari sottosistemi del razzo, mentre a 10 minuti (14:23) inizierà il conto alla rovescia finale, con gli ultimi emozionanti secondi scanditi dallo speaker della NASA. Artemis 1 è una missione dimostrativa senza equipaggio che avrà come scopo principale la valutazione della sicurezza dei veicoli impiegati (il gigantesco razzo SLS e la navetta Orion montata in cima) e dell'orbita lunare prescelta, nella quale la navicella si inserirà il 7 settembre, se tutto andrà secondo i piani. Con questa missione, che durerà in tutto 42 giorni, si getteranno le basi per Artemis 2 con astronauti a bordo e per Artemis 3, che porterà all'allunaggio della prima donna e della prima persona nera. Il razzo Space Launch System (SLS) alla base del programma Artemis è alto 61 metri ed è il più grande e potente mai costruito.

A che ora vedere il lancio di Artemis 1 dall'Italia

Il decollo del colossale razzo SLS dal Launch Pad 39B del Kennedy Space Center di Cape Canaveral (Florida), come indicato, è attualmente previsto alle 14:33 ora italiana di oggi, ma la diretta per seguire il lancio di Artemis 1 avrà inizio alle 12:30. Al momento è stata scongiurata la minaccia del maltempo – c'è stata apprensione per un potenziale rischio di fulmini – e sembra rientrato anche un possibile problema perdita di idrogeno liquido dallo stadio centrale del razzo. Dopo un breve stop, infatti, gli ingegneri della NASA hanno ripreso la procedura di riempimento del serbatoio. Al momento, dunque, non dovrebbero essere previsti rinvii della missione.

Leggi anche La NASA prepara il ritorno sulla Luna con il lancio di Artemis I

Dove vedere il lancio di Artemis 1 in diretta tv e streaming

La fonte principale dove seguire il lancio di Artemis 1 è la NASA TV dell'agenzia aerospaziale statunitense, che come specificato inizierà a la copertura dell'evento in diretta streaming a partire dalle 12:30 ora italiana. Il lancio potrà essere seguito con commento in italiano dalle 14:15 anche sulla ASI TV, il canale ufficiale dell'Agenzia Spaziale Italiana, mentre dalle 12:30 partirà la copertura dell'ESA Web TV, la televisione dell'Agenzia Spaziale Europea. Dalle 12:00 inizierà su Facebook la diretta della nota pagina di divulgazione scientifica dedicata allo spazio “Chi ha paura del Buio?”. Il divulgatore scientifico Adrian Fartade di Link2Universe è invece in diretta streaming sul suo canale Twitch dalle 08:00 di questa mattina. Vista la portata storica dell'evento, il lift off dell'SLS sarà seguito in diretta anche dai TG che andranno in onda in quelle ore e soprattutto dai canali “all news”, come ad esempio Rai News 24.