Cosa ci fanno gli astronauti con una mucca: la foto durante i test della Nasa per il viaggio lunare Durante le esercitazioni in Arizona in vista del prossimo viaggio sulla Luna, gli scienziati della Nasa a lavoro sulla missione Artemis III hanno scattato una foto davvero singolare: due astronauti simulano una passeggiata sulla Luna davanti allo sguardo incuriosito di una mucca attratta dalla loro presenza.

NASA | Foto di Josh Valcarcel, i due astronauti in Arizona durane la simulazione di Artemis III

Ci sono foto destinate a fare la Storia, altre a rimanere negli occhi di chi le ha scattate. Probabilmente questo scatto dall'Arizona è una di queste: i due astronauti della Nasa, Kate Rubins e Andre Douglas, con addosso delle pseudotute spaziali, che simulano una "moonwalk" in un campo vulcanico di San Francisco, e davanti a loro, ferma e immobile, una mucca li fissa con uno sguardo tra il curioso e il perplesso.

Sarà per le imbracature spaziali, lo sguardo della mucca o l'insieme delle due cose, ma questa foto, scattata durante un'esercitazione lunare il 14 maggio 2024, è così singolare che la stessa Nasa ha deciso di diffonderla, cogliendo l'occasione per fare il punto sui lavori in corso in vista del lancio di Artemis III, la missione che a settembre 2026 (o forse più tardi) dovrebbe portare due astronauti sulla Luna, per la prima volta dopo oltre 6o anni. I nomi degli astronauti ancora non sono noti.

Perché è stata scattata la foto

I viaggi spaziali richiedono anni e anni di preparazione, misurazioni ed esercitazioni. Per ovvie ragioni, come nel caso di Artemis III, esercitarsi sulla Luna è però impossibile: ecco perché il team di scienziati che lavorano alla missione, e non solo gli astronauti, hanno bisogno di un luogo sulla Terra che presenti caratteristiche per quanto possibile simili a quelle che troveranno sulla Luna.

Per questo motivo a maggio 2024 un gruppo di scienziati che lavorano ad Artemis III si sono trasferiti per alcuni giorni nel campo vulcanico di San Francisco nel Nord dell'Arizona, una meta che milioni di anni di eruzioni vulcaniche hanno reso geologicamente simile alla Luna.

A cosa servono le esercitazioni prima di una missione spaziale

Per chi non è esperto del settore potrebbe sembrare difficile capire il senso di fare esercitazioni sulla Terra per prepararsi a un viaggio lunare. Eppure, in questo modo i ricercatori della Nasa riescono a lavorare su tantissimi aspetti della missione: ad esempio, facendo indossare ai due astronauti delle tute imitazione di quelle che verranno indossate nello Spazio, i progettisti possono testarle e migliorarle.

Chi si occupa dei componenti dell'astronave può invece monitorare i sistemi dei veicoli spaziali ed esercitarsi a riconoscere i primi segnali di problemi tecnici o la presenza di eventuali rischi per la sicurezza degli astronauti. Mentre, altri scienziati del team – spiega la Nasa – usano le simulazioni per esercitarsi a fare osservazioni geologiche da lontano attraverso le parole degli astronauti (come dovranno fare durante la missione sulla Luna).

Poi certo resta un'esercitazione simulata e stare nello Spazio non potrà mai essere uguale a stare sulla Terra: nessuna forza di gravità, nessun albero all'orizzonte e soprattutto nessuna mucca curiosa a guardarti.