Il lancio di Artemis 1 sulla Luna oggi in diretta TV e streaming: orario e dove vedere la missione Questa sera ci sarà il secondo tentativo di lancio della missione Artemis 1 della NASA. Ecco dove e a che ora vedere il decollo dell’enorme razzo SLS.

A cura di Andrea Centini

Alle 20:17 ora italiana di oggi, sabato 3 settembre 2022, si apre la finestra di lancio di due ore (dunque fino alle 22:17) per la missione Artemis 1 della NASA, il primo tassello del programma spaziale che porterà la prima donna e il prossimo uomo sul suolo lunare, a mezzo secolo da Apollo. L'evento potrà essere seguito dall'Italia in diretta TV e streaming su molteplici media, come NASA TV (la fonte ufficiale), ESA Web TV, ASI TV, Rai News 24 e varie piattaforme social. Si tratterà del secondo tentativo dopo quello fallito lunedì 29 agosto, a causa di un problema risultato poi essere decisamente meno significativo di quel che si pensava inizialmente. In parole molto semplici, un sensore suggeriva che il motore 3 del razzo SLS non si stava raffreddando come gli altri durante il countdown, ma il difetto era al sensore e non al motore o al sistema di spurgo, come ritenuto inizialmente. Per questo la NASA ha deciso di ritentare il lancio questa settimana. Modificare l'orario / data di lancio di un razzo è un'operazione complessa che richiede un'attenta pianificazione, perché i corpi celesti sono in costante movimento. Possono infatti variare traiettorie, durata delle missioni e soprattutto costi in termini di peso e propellente, ma l'agenzia aerospaziale statunitense ha programmato una serie di finestre utili fino all'estate del 2023, in caso di problemi. Sul lancio di stasera incombe la minaccia meteo, tuttavia secondo gli ultimi bollettini le probabilità generali di ottenere il “GO” sono salite dal 40 al 60 percento, mentre in alcuni momenti della finestra di lancio si prevede meteo buono all'80 percento. Insomma, stasera ci sono buone possibilità di veder partire il razzo SLS verso l'orbita lunare, per una fondamentale missione di prova senza equipaggio in vista di Artemis 2 con astronauti (2024) e Artemis 3, nella quale ci sarà l'allunaggio (previsto per il 2025). Come affermato a Fanpage dall'astronauta Umberto Guidoni, il costo del programma Artemis doveva essere di una ventina di miliardi di dollari, ma è salito a circa 100 miliardi (spalmati in 10 anni).

A che ora vedere il lancio di Artemis 1 in diretta dall'Italia

Come indicato, per il 3 settembre la NASA ha previsto una finestra di due ore per il lancio di Artemis 1, compresa tra le 20:17 e le 22:17 ora italiana. A causa del potenziale rischio di maltempo non è detto che il momento migliore per il lift-off del razzo lanciatore sia proprio all'inizio della finestra, quindi potrebbe partire in qualunque momento nell'arco delle due ore. L'evento inizierà a essere coperto diverse ore prima sia dal canale ufficiale della NASA (a partire dalle 18:15) che da numerose altre piattaforme. Il divulgatore scientifico Adrian Fartade, ad esempio, sarà in diretta su Twitch già dalle 12:30.

Leggi anche Perché la NASA ha annullato il lancio di Artemis 1 sulla Luna e quando ci sarà il secondo tentativo

Dove vedere il lancio di Artemis 1 in diretta tv e streaming

La fonte principale della trasmissione sarà la NASA TV, che come specificato inizierà a trasmettere in diretta alle 18:15 ora italiana, un paio di ore prima dell'apertura della finestra di lancio. Dalla stessa ora sarà possibile seguire l'evento anche sul canale 1 dell'ESA Web TV, la televisione – via streaming – ufficiale dell'Agenzia Spaziale Europea. Il lancio sarà trasmesso (commentato in italiano) anche dall'ASI TV, il canale dell'Agenzia Spaziale Italiana, sebbene al momento si indichi come orario quello del lancio alle 20:17 (il 29 agosto era in programma una lunga diretta in anticipo con ospiti). Sono in programma diverse trasmissioni “live” di siti e pagine di divulgazione scientifica per coprire Artemis 1. Il portale italiano specializzato astrospace.it inizierà a coprire l'evento dalle 19:00 sul proprio canale Youtube grazie a un inviato sul luogo di lancio, il Kennedy Space Center di Cape Canaveral in Florida (Stati Uniti). Come indicato, Adrian Fartade di Link2Universe sarà in diretta a partire dalle 12:30 sul proprio canale Twitch, mentre la pagina di divulgazione scientifica “Chi ha paura del buio?” sarà in diretta con i suoi esperti dalle 18:00. L'evento sarà coperto anche dai TG e dai canali "all news" come Rai News 24.

Perché la missione Artemis 1 è stata rinviata: cosa è successo

Con grande delusione di molti, il 29 agosto la NASA è stata costretta ad annullare il lancio di Artemis 1 e rinviare la partenza della missione ad oggi, sabato 3 settembre. Ma cosa è successo esattamente? In parole semplici, durante il countdown un sensore ha registrato che il motore 3 dello stadio centrale del razzo Space Launch System (SLS) non si stava raffreddando correttamente (a – 250° C) come gli altri tre motori, pertanto si è deciso di sospendere il lift off. Nell'ultima conferenza stampa, tuttavia, la NASA ha confermato che il problema era relativo al sensore e non al motore, e nemmeno al sistema di “spurgo” di cui si era parlato all'inizio. Dunque il motore si stava raffreddando come previsto, solo che il sensore forniva un risultato errato. In pratica, il problema era un “non problema”. Per questo si è deciso di ritentare il lancio a così pochi giorni dal rinvio. La NASA ha chiarito che nel tentativo di stasera terrà sotto controllo la temperatura del motore 3 (un RS-25 del 2006 derivato dal programma Space Shuttle) dai dati di altri sensori. Non resta che attendere il nuovo, emozionante countdown.