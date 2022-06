Questa illusione ottica continua a muoversi, ma c’è un trucco per fermarla Illusioni del genere, oltre a essere curiosi passatempi della rete, rappresentano un ottimo strumento per gli scienziati che studiano il funzionamento del cervello.

A cura di Lorena Rao

Navigando per la rete, capita di imbattersi in illusioni ottiche che mettono alla prova il nostro cervello. Tra le più recenti vi è questa immagine che ritrae delle onde all'interno di rombi. I vari contrasti di forme, colori e ombre creano, ai nostri occhi, un'illusione di movimento tridimensionale, con un risultato finale davvero caotico per la vista. E questo succede nonostante l'immagine sia in realtà statica e bidimensionale. Tale effetto è dovuto al cervello, che interpreta un cambiamento di luce come un movimento. Esiste tuttavia un trucco per riportare l'immagine viola e gialla alla sua condizione originale. Basta infatti puntare lo sguardo al centro per far rallentare il movimento illusorio, se non addirittura fermarlo.

Illusioni del genere, oltre a essere curiosi passatempi della rete, rappresentano un ottimo strumento per gli scienziati che studiano il funzionamento del cervello. Il dottor Gustav Kuhn, psicologo ed esperto di percezione umana presso la Goldsmiths University di Londra, ha detto al Sun all'inizio di questo mese che le illusioni sono importanti per la comprensione della mente. "Di solito diamo per scontata la percezione e raramente pensiamo al duro lavoro che è alla base delle attività quotidiane, come vedere una tazza di caffè davanti a te", ha affermato Kuhn. "Le illusioni visive evidenziano gli errori nella percezione e forniscono importanti scorci sui processi neurali nascosti che ci consentono di vedere il mondo che ci circonda".

Sulla stessa scia si collocano le due illusioni ottiche create da Akiyoshi Kitaoka, docente di psicologia sperimentale presso l'Università Ritsumeikan di Kyoto, specializzato in percezione visiva. Anche qui, forme, colori e ombre contrastanti creano effetti illusori davvero strabilianti. Il trucco di guardare al centro per rallentare il movimento funziona anche nel caso dell'immagine ritraente una sfera e dei quadratini di diverse tonalità di rosso. Scopo di queste affascinanti sperimentazioni, che hanno reso il professore giapponese molto stimato tra gli accademici ma anche in rete, è comprendere il cervello, un organo tanto evoluto quanto misterioso.