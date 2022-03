Queste spettacolari illusioni ottiche vi faranno impazzire: sono immagini statiche ma sembrano video Lo scienziato Akiyoshi Kitaoka ha creato due illusioni ottiche che ingannano il cervello: sono immagini fisse ma sembrano muoversi come gif animale o video.

Credit: Akiyoshi Kitaoka

Due incredibili illusioni ottiche stanno facendo letteralmente impazzire gli utenti di internet. Si tratta di due immagini jpg – dunque perfettamente statiche – che come per magia si animano innanzi ai nostri occhi. Le due opere sono state sviluppate da uno scienziato giapponese, il professor Akiyoshi Kitaoka, docente di psicologia sperimentale presso l'Università Ritsumeikan (Kyoto) che da anni studia la percezione visiva. Negli ultimi anni il ricercatore nipponico è divenuto una vera e propria star del web, grazie alle sue incredibili creazioni in grado di ingannare il nostro cervello, l'organo più evoluto dell'Universo (almeno a nostra conoscenza).

Nella prima delle due immagini si vede una forma geometrica circolare adagiata su un “tappeto” di quadrati dagli angoli smussati. La forma circolare ha lo stesso pattern che si vede nell'immagine sottostante, tuttavia i quadrati smussati – tutti di colore rosa e rosso – sono distribuiti in modo da restituire tridimensionalità, come se il cerchio fosse una sfera. Questa combinazione di colori, contrasti e posizioni dei vari elementi sono alla base della riuscita illusione ottica. L'immagine, infatti, sembra muoversi e vibrare sotto ai nostri occhi, quando in realtà si tratta di un elemento assolutamente statico. L'effetto diventa particolarmente evidente mentre la facciamo scorrere sullo schermo dello smartphone o del computer. Lo scienziato avverte che alcune persone potrebbero provare un senso di nausea o giramento di testa durante la visione, quindi non indugiate nel caso in cui avvertiste fastidio.

Credit: Akiyoshi Kitaoka

Anche la seconda immagine si basa su un principio analogo, ma l'illusione ottica non è ottenuta dalla sovrapposizione di due elementi geometrici. In questo caso, infatti, il “protagonista” è un quadrato fucsia pieno di fori neri, distribuiti in modo uniforme su tutta l'immagine. Al centro del quadrato c'è un enorme buco nero dai contorni sfumati, che sembra “divorare” i fori più piccoli. Socchiudendo e riaprendo gli occhi, infatti, il buco nero centrale sembra aumentare sensibilmente di dimensioni, inghiottendo parte dell'immagine. Sul web molti utenti l'hanno definita un'illusione ottica "inquietante".

Credit: Akiyoshi Kitaoka

Il professor Kitaoka è un vero e proprio maestro dell'illusione ottica e i suoi lavori hanno conquistato (e continuano a conquistare) numerosi riconoscimenti internazionali. Tra quelli di maggiore successo ricordiamo l'illusione degli oggetti che sembrano cambiare colore, come i quadrati che scorrono e le fragole rosse che in realtà sono grigie. Notevoli anche le illusioni ottiche del collega Kokichi Sugihara, professore di matematica dell'Università Meji specializzato in progetti tridimensionali, come la freccia che sembra sempre orientata verso lo stesso lato (anche dopo averla ruotata) e la 3D Schröder Staircase, una rielaborazione in tre dimensioni della celebre scala di Schröder bidimensionale (premiata come migliore illusione del 2020).