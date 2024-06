Enorme “medusa spaziale” appare nel cielo sopra un concerto di musica elettronica: le immagini

video suggerito

A cura di Andrea Centini

Credit: Craig A. Harris / Screenshot Facebook

La sera del 24 giugno nel cielo di San Diego, durante il concerto di musica elettronica Horizon Music Festival, è apparsa un'enorme e incredibile "medusa spaziale", un fenomeno luminoso strettamente correlato a quello osservato la sera prima in Italia. Attorno alle 21:30 di domenica 23 giugno 2024, infatti, sul Meridione si era manifestato uno strano alone, la cui origine è stata presto svelata: il lancio di un razzo Falcon 9 di SpaceX, l'agenzia aerospaziale privata di Elon Musk.

Le immagini della curiosa luce hanno inondato i social network, spesso accompagnate da commenti con la richiesta di una spiegazione. In breve tempo è stato possibile associare il fenomeno con il lift-off della missione Starlink 10-2 di SpaceX, avvenuto alle 19:15 ora italiana dallo Space Launch Complex 40 della Space Force Station di Cape Canaveral, in Florida. La traiettoria di rientro del secondo stadio del Falcon 9, che ha rilasciato con successo decine di satelliti Starlink nell'orbita bassa terrestre (LEO), era visibile proprio dall'Italia del Sud, per questo in tanti hanno avuto la fortuna di ammirare lo spettacolo luminoso.

Ciò che è stato visibile dall'Italia, tuttavia, non è stato minimamente paragonabile al magnifico fenomeno cui hanno potuto assistere il giorno successivo dalla California e, in particolar modo, dalla grande metropoli di San Diego affacciata sull'Oceano Pacifico. Nel cielo della città, come mostrano le immagini condivise su Facebook, X, TikTok e Twitter, è infatti apparsa la sopracitata “medusa spaziale”, grazie alla partenza di un altro Falcon 9 di SpaceX. Il secondo lancio, previsto poche ore dopo quello di Cape Canaveral, è avvenuto alle 20:47 PT del 23 giugno (le 05:47 del 24 giugno in Italia) dallo Space Launch Complex 4 East (SLC-4E) della stazione spaziale di Vandenberg in California.

L'orario e la posizione hanno reso il lancio – anch'esso destinato a rilasciare satelliti Starlink – uno spettacolo mozzafiato, soprattutto per i partecipanti all'Horizon Music Festival di San Diego, un evento annuale dedicato alla musica elettronica al quale partecipano le star mondiali del genere. Proprio da qui sono arrivate le immagini più suggestive, nelle quali il celenterato spaziale si è manifestato sulle teste migliaia di spettatori festanti, tra raggi laser verdi e bianchi, effetti di fumo e musica sparata a tutto volume. Un “regalo” di Elon Musk che difficilmente dimenticheranno.

Ma perché si è formata questa spettacolare forma eterea nel cielo? La ragione di base è la stessa del fenomeno luminoso osservato la sera del 23 giugno dall'Italia. In parole semplici, si tratta dei gas di scarico liberati dall'ugello del motore a razzo; sono gas sottoposti a fortissima pressione che, una volta rilasciati nell'ambiente esterno, tendono improvvisamente a espandersi per entrare in equilibrio con quella dell'atmosfera. Durante questo processo disegnano spettacolari spirali o appunto “meduse spaziali” (anche se somigliano di più a celenterati chiamati crinoidi) a seconda dell'angolo di osservazione. Lo stesso evento si era verificato il 5 maggio del 2022 nel cielo degli USA meridionali.

Il motivo per cui questi fenomeni luminosi non sono sempre visibili risiede nell'orario. Quando i lanci avvengono al tramonto o all'alba, infatti, i gas di scarico vengono illuminati dal basso; è proprio questo dettaglio che li fa apparire ai nostri occhi. Il fatto che in California abbiano visto una struttura così spettacolare e in Italia solo una serie di aloni dipende dall'angolo di osservazione e dalla fase del lancio. Ad oggi ci siamo dovuti “accontentare” di piccoli fenomeni legati a razzi partiti dall'estero, come la strana luce del missile M51 lanciato dalla Francia a novembre 2023. Nulla a che vedere con la sensazionale sequenza che ha impreziosito il festival al Waterfront Park di San Diego.