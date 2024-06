Una strana luce avvistata nei cieli del Sud Italia: numerose segnalazioni in Sicilia, Campania e Calabria Un fascio di luce, accompagnato da un oggetto non identificato, è stato avvistato nei cieli del Sud Italia nella serata di domenica 23 giugno, tra le 21.30 e le 22. Lo strano fenomeno è stato segnalato in diverse regioni, tra queste Sicilia, Calabria, Campania, Puglia e Basilicata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Un fascio di luce, accompagnato da un oggetto non identificato, è stato avvistato nei cieli del Sud Italia nella serata di oggi, domenica 23 giugno, tra le 21.30 e le 22. Lo strano fenomeno è stato segnalato in diverse regioni, tra queste Sicilia, Calabria, Campania, Puglia e Basilicata.

Su social sono state pubblicate numerose fotografie e video dagli utenti stupiti e incuriositi dal particolare avvistamento. “Una luce stranissima che non avevo mai visto, sembrava che sotto avesse una sorta di nuvola”, si legge in un commento pubblicato su Facebook.

Un fenomeno simile era stato segnalato diversi mesi fa, a novembre 2023. In quell'occasione uno strano alone era stato avvistato in diverse zone del nord Italia, in particolare tra Piemonte, Liguria e Lombardia.

Poche ore dopo il Ministero della Difesa francese aveva spiegato su Twitter di essere responsabile del curioso fascio di luce: "Questa sera, dal centro di test missilistico di Biscarrosse, DGA, è stato effettuato con successo un lancio di prova di un missile M51 senza carica nucleare. Obiettivo: proteggere gli interessi vitali della Francia in ogni circostanza"

La ipotesi sul particolare avvistamento

Ancora non stata data invece una spiegazione al curioso avvistamento avvenuto questa sera, domenica 23 giugno. Alcuni hanno ipotizzato si sia trattato di una sonda per rilevamenti meteorologici: "È pieno di avvistamenti praticamente identici a questo, è luminoso perché a quella altezza è ancora percepibile la luce solare che si infrange su di esso", ha scritto un utente commentato un video pubblicato su una pagina social.

Altri invece parlano di un razzo che esce dall'atmosfera terrestre, con i gas attorno che creano questi spettacoli di luce quando sono colpiti dalla luce solare. Questa seconda ipotesi potrebbe essere la più probabile. Infatti, l’avvistamento odierno potrebbe non essere altro che il rilascio dei satelliti Starlink. Secondo quanto si apprende, infatti, nel pomeriggio è stato lanciato dagli Stati Uniti un razzo contenente, appunto, i satelliti Starlink da rilasciare in atmosfera.

Starlink è la rete internet satellitare creata dalla SpaceX di Elon Musk. Si tratta costellazione composta da migliaia di piccoli satelliti che avvolge la Terra che permette di connettersi alla rete da qualunque posto. Nel febbraio del 2023 Elon Musk ha lanciato questo servizio anche in Italia.