Perché una spirale di luce è comparsa nei cieli italiani: la ragione è molto umana I cieli italiani sono stati illuminati da una spirale luminosa. Il fenomeno è stato visibile per parecchi istanti e non solo in Italia. Ci sono avvistamenti anche in Francia, Spagna e Regno Unito. Nessun alieno in vista: la spiegazione è collegata a una missione di SpaceX.

A cura di Valerio Berra

La sera del 24 marzo i cieli italiani sono stati illuminati da una spirale di luce. Il fenomeno è durato pochi istanti ma è stato ben visibile in molti luoghi del nostro pianeta. Basta fare un giro veloce tra i siti dei quotidiani esteri. La spirale luminosa ha lasciato la sua traccia nei Regno Unito, in Francia e Spagna. Ma cosa c’è dietro questo fenomeno?

Ve lo diciamo subito. Non parliamo di astronavi aliene o di segnali inviati da altre civiltà. Come succede spesso in questi casi siamo davanti a un fenomeno molto umano di cui abbiamo ormai diversi precedenti. Nel giugno del 2022 una spirale simile era apparsa anche nei cieli della Nuova Zelanda.

La missione del Falcon 9 di SpaceX

Come conferma il blog Passione Astronomia all’origine della spirale di luce c’è un Falcon 9, uno dei razzi costruiti da SpaceX. Lo possiamo vedere direttamente dalll’account X della compagnia spaziale fondata da Elon Musk. Alle 18:48 (ore italiane) un razzo Falcon 9 è partito dalla Florida per una missione nota come NROL – 69.

Parliamo di una missione legata alle agenzie di difesa degli Stati Uniti. Come spiega SpaceX la missione era organizzata per conto della National Reconnaissance Office e dello Space Systems Command. La missione, nello specifico, è partita dallo Space Launch Complex 40 della Cape Canaveral Space Force Station.

Viste le caratteristiche della missione ipotizziamo che l’obiettivo fosse quello di lasciare dei satelliti in orbita. Come da programma il primo stadio del Falcon 9 è recintato a Terra pochi minuti dopo il lancio. Parliamo di una manovra che ormai è consolidata per questo tipo di vettore.

Come nasce la spirale di luce

La spirale di luce, almeno dalle prime ipotesi, sarebbe legata al secondo stadio che prima di rientrare in atmosfera avrebbe espulso il carburante residuo creando l’effetto ottico avvistato anche nei cieli italiani. Niente alieni quindi, almeno per ora.