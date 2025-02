Un pezzo di razzo di SpaceX si è schiantato in Polonia: “Questi incidenti diventeranno sempre più comuni”

video suggerito

A cura di Elisabetta Rosso

Alle 3.30 di notte del 19 febbraio il cielo della Polonia si è illuminato all'improvviso, un oggetto infuocato è sfrecciato nell'aria e poi precipitato a terra. I detriti sono stati trovati nella foresta vicino al villaggio polacco di Wiry. I primi accertamenti hanno confermato che i frammenti appartengono a un razzo Falcon 9 di SpaceX, "l'incidente è stato causato dal rientro incontrollato del secondo stadio del razzo che è verificato tra le 04:46 e le 04:48 del 19 febbraio 2025 sulla Polonia".

Ci sono state segnalazioni di avvistamenti anche in Danimarca, Svezia e Inghilterra. "Ho subito pensato a un film di fantascienza, sembrava che ci fosse una formazione di truppe pronta ad attaccare", ha raccontato all'emittente statale svedese Simon Eriksson, di Malmö. La maggior parte dei frammenti del razzo si sono schiantati in Polonia e, secondo gli esperti, potrebbero essere atterrati anche in Ucraina.

L'incidente in Polonia

I detriti appartengono al razzo di Space X che è stato lanciato dalla base aerea di Vandenberg in California il 1° febbraio. I frammenti carbonizzati, di circa 1,5 metri per 1 metro, sembra che non abbiano causato danni significativi. "Stiamo indagando su come l'oggetto sia finito in questo posto, ma la cosa importante è che nessuno sia rimasto ferito", ha spiegato il portavoce della polizia Andrzej Borowiak.

Di solito i pezzi di detriti spaziali vengono bruciati una volta entrati nell'atmosfera terrestre, alcuni frammenti più grossi però potrebbero cadere a terra e una rientro incontrollato potrebbe essere estremamente pericoloso. Come ha spiegato alla BBC Jonathan McDowell, astrofisico dell'Università di Harvard, i detriti del razzo sarebbero dovuti cadere nell'Oceano Pacifico, "ma il motore si è rotto. L'abbiamo visto orbitare attorno alla Terra nelle ultime settimane e ci aspettavamo un rientro incontrollato, che è ciò che la gente ha visto bruciare nel cielo."

"I detriti hanno sorvolato l'Inghilterra a circa 27.000 km/h, poi hanno raggiunto alcune parti della Scandinavia e infine si sono schiantati sull'Europa orientale a poche centinaia di chilometri orari". Ha poi aggiunto: "Finora siamo stati fortunati e nessuno si è fatto male, ma più cose mettiamo nell'orbita terrestre, più è probabile che la nostra fortuna finisca. Questo è il quarto incidente recente con un Falcon SpaceX. Sembra che problemi come questo guasto al motore stiano diventando più comuni."

Detriti spaziali in aumento nei prossimi tre anni

I detriti stanno anche causando problemi lungo le rotte aeree.problemi lungo le rotte aeree. I frammenti in caduta libera hanno costretto le compagnie a cancellare o ritardare i viaggi. "Sebbene cerchiamo di apportare in anticipo eventuali modifiche al nostro programma, gli orari dei recenti lanci sono stati cambiati in modo tempestivo, questo ha causato il ritardo di alcuni voli appena prima della partenza", ha spiegato Ben Holland, responsabile del centro operativo di Qantas, compagnia aerea australiana.

Nel 2024 la Federal Aviation Administration degli Stati Uniti ha autorizzato 148 lanci, il numero potrebbe raddoppiare entro il 2028. SpaceX per potenziare Starlink e la sua infrastruttura ha programmato 400 missioni nei prossimi quattro anni. Il rischio è di aumentare il numero di detriti spaziali che rientrano nell'atmosfera in modo incontrollato.