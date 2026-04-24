Qualche installazione tech da vedere nel fine settimana della Milano Design Week

Una piccola guida per appassionati di tecnologia alla Milano Design Week. Se avete intenzione di passare dall’evento nei prossimi giorni vi consigliamo di organizzare bene il vostro programma: muoversi tra eventi e code non è così semplice.

Il primo caldo, un meteo che promette bene e un programma abbastanza fitto. Se state pensando di fare un giro alla Milano Design Week nei prossimi giorni vi avvertiamo subito: esattamente come voi, ci sarà un discreto numero di persone che sta pensando di mettere in pratica lo stesso programma. Se siete appassionati di tecnologia ma non volete trovarvi incastrati dentro code infinite, vi lasciamo qualche suggerimento sulle installazioni da vedere.

Design is an Act of Love

La mostra di Samsung è dedicata tutta al design. Sarà aperta al pubblico dal 20 al 26 aprile, nel Superstudio Più a Milano in via Tortona 27. Niente smartphone, questa volta. Samsung ha dedicato tutti gli spazi interni della casa. Luci, televisioni, dispositivi audio. La mostra è stata pensata e inaugurata da Mauro Porcini, Chief Design Officer della divisione Device eXperience di Samsung Electronics. Interessante vedere come nell’era dell’intelligenza artificiale si cerchi di riprendere un design il più possibile legato alle esperienze umane.

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The Colorful District

Sempre in via Tortona, ma questa volta al 14, trovate anche Hisense. Qui il brand con base a Qingdao ha completamente ricostruito l’ambiente con i suoi prodotti, creando diversi spazi in cui vedere le sue televisioni, ascoltare la musica dalle loro casse, provare i loro proiettori o gli elettrodomestici. Oltre agli interni, fermatevi anche nella parte esterna dell’installazione dove Hisense organizza spesso workshop e showcooking.

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Gli elettrodomestici che scompaiono di Beko

La Milano Design Week è una formula dentro la quale troviamo due eventi: il Salone del Mobile e il Fuorisalone. Se l’attenzione dei turisti è concentrata soprattuto sugli appuntamenti del Fuorisalone, chi si occupa di questo mercato non si dimentica di passare al Salone del Mobile, dove ogni anno possiamo vedere in anteprima come sta cambiando il modo in cui arrediamo i nostri spazi. Elettrodomestici compresi. Il Salone del Mobile ospita molti stand dedicati all’elettronica. Fra tutti segnaliamo quello di Beko, che ha presentato i nuovi prodotti della collezione Midnight. Parliamo di elettrodomestici che spariscono dentro gli arredi: il piano a induzione dove il pannello di controllo appare solo quando lo accendiamo e un forno perfettamente incassato nel suo arredo.

La cucina ribaltabile di Miele: gli elettrodomestici scompaiono

Miele ha presentato un format dove la cucina semplicemente scompare. La potete vedere nello store di Corso Garibaldi 99. Qui basta cliccare un tasto sul tablet, o immaginiamo in futuro su uno smartphone, e tutti i mobili della cucina si ribaltano per scomparire all’interno di un arredo. In questo concept anche la piastra a induzione viene nascosta dentro un tavolo.

Gli spazi immersivi di Haier

In via Bergognone 26 possiamo vedere invece lo spazio creato da Haier. Qui il centro dell'esperienza è una stanza immersiva dove su tutte le pareti vengono proiettate luci, linee e dettagli legati alla storia del brand. Oltre a questo spazio, sono esposti anche tutti gli ultimi prodotti dell'azienda, compresa una lavastoviglie in grado di sanificare piatti, biberon e pentole con una luce brevettata.