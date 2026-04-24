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La tecnologia che scompare nei mobili: Beko arriva al Salone del Mobile con un megastand

Beko ha presentato la sua nuova linea di elettrodomestici nella zona Eurocucina del Salone del Mobile. Tra una tecnologia sempre più nascosta e funzioni smart, il pubblico ha potuto vedere per la prima volta gli ultimi dispositivi della linea Midnight.
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A cura di Redazione Innovazione
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Nel Salone del Mobile ci si muove un po’ nella penombra. Le luci più basse aiutano gli stand dove vengono posizionati dei punti luce. Poi, lungo uno dei lati del salone, si vede lo stand di Beko. È uno spazio quasi aperto, dove la luce bianca si diffonde lungo vari ambienti, interrotta giusto da qualche drappo bianco che separa le zone. Tutto lo spazio è stato firmato dallo studio Mario Cucinella.

Qui, nel settore dedicato a Eurocucina, Beko ha voluto portare quattro brand: Beko, Hotpoint, Whirlpool e Bauknecht. Ogni brand è pensato per un pubblico e per un mercato diverso, come ha spiegato ai media Ragip Balcioglu, global head of marketing and strategy. Non tutti i marchi hanno la stessa diffusione, ad esempio Bauknecht è un marchio di elettrodomestici pensato soprattutto per la Germania.

Passando da un ambiente all’altro però ci sono dei trend che ritornano. Il più evidente è quello di una tecnologia che tende a confondersi con gli arredi della casa. Beko ha svelato ad esempio il concept di un frigorifero modulare. Un elettrodomestico colorato fatto da moduli diversi che una volta chiuso potrebbe essere un qualsiasi elemento di arredo.

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I nuovi elettrodomestici presentati da Beko

Beko ha aspettato questo momento per svelare i nuovi prodotti della Midnight Line, una linea di elettrodomestici basata non solo sulla tecnologia ma anche sull’estetica. Toni scuri e profondi, finiture opache e satinate ed elementi distintivi come la maniglia del forno. Sono due gli elettrodomestici presentati:

  • Piano a Induzione Midnight: con il sistema di controllo Touch Direct Control+ il pannello scompare dopo essere stato utilizzato. Quando il piano è spento si vede solo una superficie nera, giusto con qualche variazione di materiale. Ma non è solo il design ad essere smart: in tutto il piano ci sono 11 zone indipendenti per cucinare. La Funzione Move permette di cucinare in modo più dinamico, spostandosi da una zona all’altra e regolando la potenza. Il piano si può usare in combo con la Cappa Midnight.
  • Forni Midnight: questo dispositivo garantisce una distribuzione uniforme dell’aria in tutti gli spazi del forno. Qui ci sono 15 funzioni cottura, per sfruttare tutte le possibilità del vano da 72 litri. Ottima la funzione AirFry per le fritture ad aria. Tutto qui è gestito da un display Full Touch.
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