Il tasto che rimuove la telecronaca dalla televisione con l’IA: resta solo il tifo dello stadio

Al Consumer Electronics Show di Las Vegas, Samsung ha presentato nuove funzioni legate all’intelligenza artificiale. In vista dei Mondiali ce ne sono alcune che riguardano proprio il mondo del calcio.

L’effetto è quasi immediato. Sullo schermo di prova c’è una partita di calcio. C’è la telecronaca che commenta ogni passaggio. Poi basta cliccare un tasto e la voce scompare. Al suo posto resta solo il suono del tifo che si urla nello stadio. Al Consumer Electronics Show di Las Vegas Samsung ha presentato una serie di applicazioni basate sull’intelligenza artificiale e dedicate a diversi elettrodomestici. In pratica un’infusione di IA in tutti i suoi prodotti.

La funzione che toglie la telecronaca fa parte di un pacchetto pensato per il calcio. Non è un caso. Storicamente i Mondiali sono legati a un aumento nelle vendite dei televisori: nei mesi prima i produttori cercano quindi di farsi luce presentando sul mercato nuove tecnologie. Nello specifico Samsung ha presentato due funzioni: AI Sound Controller Pro e AI Soccer Mode Pro.

Sound Controller permette di gestire in maniera separata la traccia audio che arriva dal televisore. È possibile regolare il volume dei commenti e dei suoni di sfondo. E questo non vale solo per partite di calcio. Soccer Mode invece ottimizza le immagini e l’audio per le partite. E ancora. Con i nuovi aggiornamenti di Samsung è possibile chiedere direttamente alla televisione altre informazioni, come le quotazioni in diretta delle squadre che si affrontano. Tutto senza interrompere la partita.

La gestione della spesa: l’intelligenza artificiale del frigorifero

Oltre ai televisori Samsung ha lavorato molto anche su Family Hub, il frigorifero basato sull’intelligenza artificiale con un'anta occupata da uno schermo touch per gestire cibi e ricette. Con i nuovi aggiornamenti è stato esteso il numero di cibi che riconosce. Funziona tutto con una serie di sensori. Si apre l’anta, si inserisce dentro un alimento e il sistema pensa a registrarlo.

FANPAGE.IT | Il Family Hub con lo schermo esterno

Una volta acquisita l’informazione con l’opzione What’s for Today? sarà il frigo stesso a dirci che ricetta fare con gli ingredienti che abbiamo. Certo, poi bisogna comunque riuscire a cucinarla. Molto comodo anche FoodNote: permette di trasformare direttamente le ricette video in testi da scorrere direttamente su Family Hub.

FANPAGE.IT | Il frigorifero Family Hub

Il primo televisore Micro RGB da 130 pollici

Lo avevamo già visto qualche mese fa all’IFA, la fiera della tecnologia dedicata al mercato europeo. Il nuovo standard per i televisori è quello dei Micro RGB. La nomenclatura cambia a seconda del brand ma il concetto di fondo resta circa lo stesso. Parliamo di televisori che riproducono l’immagine con minuscoli led con colorazione RGB (rossi, verdi e blu). Per capirci: la distanza tra questi micro led è nell’ordine dei nanometri.

Al Consumer Electronics Show Samsung ha presentato il primo televisore grande 130 pollici basato su questa tecnologia. È uno sforzo ingegneristico notevole, visto che è complesso gestire questa tecnologia per schermi molto grandi. Certo, un 130 pollici non entra in tutte le case ma per mostrare i muscoli ai competitor funziona molto bene.