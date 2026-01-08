Perché quest’anno potrebbe venirti molta voglia di comprare una tv: è tutto scritto nei dati

Guardalo. È lì al centro del salotto. È lì fermo da qualche anno. Non è rotto. Forse il vetro a qualche graffio, dovuto a pulizie un po’ frettolose. Forse il sistema operativo è un po’ più impostato di quello che ti ricordavi. Certo, funziona. Ma sono passati tanti anni, magari è il momento di cambiarlo. Non preoccuparti. Sei perfettamente in linea con il mercato.

Il termometro è il Consumer Electronics Show di Las Vegas. Ogni anno qui vengono presentate in anteprime tutte le tecnologie che arriveranno sul mercato fino a dicembre. Le televisioni sono parecchie. Soprattutto quelle con tecnologie che fanno qui la loro prima apparizione.

Samsung ha svelato AI Soccer Mode, un pacchetto di funzioni alimentate dall’intelligenza artificiale che permette di eliminare la telecronaca nelle partite. Hisense ha presentato dei televisori con RGB MiniLED a cui ha aggiunto il turchese. LG una nuova gamma di TV basate sulla tecnologia Oled. Insomma. Una barcata di nuove tecnologie pronta a arrivare sul mercato.

Certo. Il Consumer Electronics Show è sempre stato pieno di televisori ma quest’anno ci sono due fattori di mercato in più che attirano gli sforzi delle grandi aziende. Paolo Pescatore è un’analista che si occupa dell’industria tecnologica. In una dichiarazione rilasciata a Repubblica ha segnalato un passaggio: “Dovremmo aspettarci che i produttori spingano nuove TV, puntando a ricreare un effetto upgrade”.

I numeri dietro la previsione del picco di vendite: i dati sui Mondiali

A sostenere questa tesi ci sono un po’ di dati. Il primo riguarda l’effetto dei Mondiali di Calcio sulle vendite. In breve, in occasione dei mondiali spesso si registrano ottimi dati nella vendita dei televisori. Nel giugno dal 2018 la società di analisi GFK ha pubblicato un report intitolato The World Cup & TV sales – What’s the real impact?

I dati ovviamente variano in base all’interesse di un Paese per il calcio ma qui c’è un altro dato importante. I Mondiali nel 2026 si terranno tra Canada, Messico e Stati Uniti. Secondo un report di Nexxen, l’interesse per il pubblico degli Stati Uniti nel calcio è aumentato del 48%.

Certo. Guardando al mercato italiano per accedere a questo picco di vendite servirà prima un passaggio che non ha molto a che fare con la tecnologia: accedere ai Mondiali. Al momento infatti la nazionale italiana devi ancora giocarsi i playoff. La prima gara è fissata a marzo contro l’Irlanda del Nord.

Il ciclo di vita di un televisore

L’altro dato interessante riguarda il ciclo di vita di un televisore. Pescatore spiega che il ciclo di vita di un televisore è “6 o 7 anni”. È un dato confermato anche dall’analisi di TV Ownership Trends Report di Circana che fissa questo dato precisamente a 6,7 anni. Ed è un numero che in questa fase storica assume anche una certa importanza: esattamente 6 anni fa l’Italia, come altri mercati occidentali, ha segnato un picco di vendite legato al Covid.

In Italia l’accelerazione è stata legata a due fattori. Da una parte il lockdown. Chi ha mantenuto il lavoro ha preferito investire i soldi risparmiati in cene e viaggi per sistemare mobili e elettrodomestici. La tv poi ha avuto una corsia preferenziale. Negli stessi anni del Covid l’Italia ha completato il passaggio al nuovo digitale terrestre, con tanto di bonus statali erogati per spingere all’acquisto di nuovi televisori.