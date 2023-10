Questa collana sembra uscita da Black Mirror: può registrare tutti i tuoi ricordi per sempre Sente, trascrive, e fissa nero su bianco le nostre discussioni sugli smartphone. Rewind AI ha creato una collana alimentata da tutto ciò che una persona ha intorno.

Sarebbe davvero utile durante le discussioni, e renderebbe obsoleto il detto verba volant, scripta manent. "Rewind Pendant è un dispositivo indossabile che cattura ciò che dici e ascolti nel mondo reale, quindi lo trascrive, lo crittografa e lo memorizza interamente sul tuo telefono", si legge sul sito Rewind AI. Il Ceo Dan Siroker su X ha ironizzato sulla somiglianza tra la collana e un dispositivo che compare nella serie Black Mirror. Per essere precisi nell'episodio The Entire History of You, ambientato in un futuro in cui una tecnologia "a grani" registra i sensi audiovisivi delle persone, consentendo di rivedere i propri ricordi. Il finale poi è tragico, ma non potrebbe essere altrimenti visto che il dispositivo elimina qualsiasi forma di oblio. Un po' come la collana di Rewind che sente, trascrive, e fissa nero su bianco le parole, nostre e degli altri.

Il Ceo però mette le mani avanti e spiega: "So che molti si sono chiesti come facciamo a tutelare la privacy. Ma offriamo funzionalità per garantire che nessuno venga registrato senza il suo consenso", il dispositivo infatti dovrebbe funzionare con un sistema opt-in, che registra solo dopo che l'utente ha pronunciato una determinata formula, "per esempio se una persona non ha mai detto in precedenza: Certo, puoi registrarmi, non memorizza nulla, è come se non avesse mai detto nulla" si legge sul sito di Rewind AI.

Non è solo una colla che registra, Rewind Pendant è anche un'intelligenza artificiale personalizzata alimentata da tutto ciò che una persona sente, in altre parole si sta cercando di racchiudere i software in dispositivi multiuso, "il prossimo passo verso la nostra visione di dare agli esseri umani superpoteri è il pendente Rewind. C’è molto di più di ciò che sperimentiamo sui nostri dispositivi".

Come usare Rewind AI

Nonostante gli echi inquietanti e le lezioni di Black Mirror, sembra che ci sia già chi è interessato a Rewind Pendant. Su X infatti il Ceo annuncia: "Siamo rimasti stupefatti dalla risposta al pendente Rewind. In soli due giorni abbiamo avuto oltre 3 milioni di visualizzazioni sui social e 3.272 preordini!". Non è chiaro però ancora il prezzo "non lo sappiamo ancora con certezza, ma la nostra ipotesi migliore è di 59 dollari. Se depositi la cifra e alla fine il prodotto costa meno di 59 dollari, ti rimborseremo la differenza"

Sul sito pubblicano anche una lista di casi in cui Rewind Pendat potrebbe tornare utile. Tra queste la lista della spesa, gli elenchi di attività da completare durante una giornata, suggeriscono anche di usarlo per "autoregistrarsi" e conversare con sé stessi in un secondo momento o per immortalare la voce dei propri figli. "Puoi usarlo anche se devi partecipare a una conferenza che dura tutto il giorno e desideri condividere i riepiloghi con i tuoi colleghi, o per capire meglio come sei, cosa stai facendo quando la tua voce sembra più eccitata, o quando sei più scontroso". A noi, in realtà, sono venuti in mente anche altri possibili utilizzi decisamente più pericolosi.