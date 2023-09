Quanto è possibile che due aerei si scontrino in volo Negli ultimi giorni è emerso che lo scorso ottobre due aerei hanno rischiato di scontrarsi all’aeroporto di Venezia. Uno era in fase di decollo, l’altro in fase di atterraggio. Ma quanto è probabile uno scontro di questo tipo?

A cura di Valerio Berra

«Inconveniente grave». Con queste parole l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ha classificato un episodio avvenuto il 18 ottobre del 2022 all’aeroporto di Venezia. Qui un Airbus di Iberia, 203 persone a bordo, ha rischiato di scontrarsi in fase di atterraggio con un Boeing 737 di Ryanair, 174 persone a bordo. L’Airbus era in fase di atterraggio, il Boeing in fase di decollo. Una situazione rischiosa, dovuta a una mancata conferma dalla Torre di Controllo. L’operatore aveva inserito le cuffie nella presa sbagliata. Per evitare lo schianto il pilota di Ryanair ha dovuto fare ricorso alle frequenze delle radio emergenza.

Non è la prima volta che sentiamo parlare di un incidente sfiorato tra due aerei. E questo è anche un caso particolare perché stiamo parlando di un incidente in aeroporto. Ma è davvero possibile che due aerei di linea si scontrino o si sfiorino durante un volo? La risposta è sì, ci sono casi in cui è successo, ma le probabilità che questo avvenga sono molto basse. Bisogna sempre ricordare che morire in un incidente aereo non è esattamente lo scenario più probabile per il vostro ultimo giorno sulla terra. Ovviamente parliamo di voli di linea, non di amatoriali o voli militari come nel caso dell'incidente delle Frecce Tricolori a Torino.

In base ai dati del National Safety Council degli Stati Uniti nel 2021, complice la riduzione dei voli per il Covid, alla voce "probabilità di morte in aereo" si legge solo "le morti nel 2021 sono state troppo poche per calcolare questa probabilità". In base a dati precedenti arrivavano a 1 su 205.552. Più facile calcolare esattamente le possibilità di morte in auto: nel 2021, sempre secondo il National Safety Council, questa quota era a 1 su 93.

La collisione aerea nei cieli di Überlingen

Nel campione degli incidenti aerei ne abbiamo trovato uno in particolare che è utile per chiarire quali sono i protocolli di sicurezza che i politi sono addestrati a seguire. Uno degli episodi più drammatici nella storia dell'aviazione si è verificato il 1° luglio 2002 nei cieli di Überlingen in Germania. Qui si sono scontrati il volo Bashkirian Airlines 2937 e il volo cargo DHL 611. Bashkirian Airlines 2937 era un volo charter in viaggio da Mosca a Barcellona. C’erano a bordo 60 passeggeri e 9 membri dell’equipaggio. Il DHL 611 era un cargo in viaggio da Bergamo a Bruxelles e aveva a bordo quindi solo due persone: pilota e copilota.

I due aerei viaggiavano a una quota che sfiorava gli 11 km. Erano in rotta di collisione. Per una complessa concatenazione di negligenze della società che si occupava del controllo aereo, la svizzera Skyguide, della zona e per un’indicazione sbagliata del controllore di volo Peter Nielsen i due aerei si scontrarono. Non ci fu nessun sopravvissuto tra le 71 persone a bordo dei due mezzi. La collisione si sarebbe potuta evitare se i due aerei avessero semplicemente seguito le indicazioni di un sistema di sicurezza installato a bordo di entrambi.

Il sistema di controllo TCAS

Il Traffic Alert and Collision Avoidance System (TACS) è un sistema obbligatorio sugli aerei che viaggiano in Europa dal 2.000. Negli Stati Uniti era stato introdotto negli anni ’90. È un sistema di allerta automatico che si basa su un principio definito dai protocolli del traffico aereo. L’ingegnere meccanico Davide Crivelli lo ha spiegato in un articolo pubblicato su The Conversation. Ogni aereo di linea che si muove nel cielo viaggia all’intero di una bolla: uno spazio che on può essere violato da nessun altro mezzo. Questa bolla ha un raggio di 14 km e un altezza di 300 metri. In pratica si tratta di una versione potenziata e tridimensionale delle distanze di sicurezza. Non solo. Le rotte aeree sono regolate da una serie di corridoi in cui gli arei viaggiano ad altezze diverse. In questo modo due aerei che viaggiano sulla stessa rotta ma in direzioni opposte non possono incrociarsi.

Il Traffic Alert and Collision Avoidance System (TACS) entra in gioco quando per qualsiasi motivo tutti questi parametri di sicurezza salano. I TACS installati sugli aerei entrano in comunicazione tra i 20 e i 48 secondi prima di un rischio di collisione. Inviano un segnale acustico nella cabina di pilotaggio, mostrano l’aereo in rotta di collisione su un display e si accorgono in automatico su quali indicazioni dare ai due equipaggi per manovrare gli aerei.

A uno arriverà il comando di salire, all’altro quello di scendere. I TACS hanno un protocollo certificato, si attivano rapidamente e hanno margini di sicurezza per evitare ai due aerei anche solo di sfiorarsi. Nell’incidente di Überlingen l’equipaggio del Bashkirian Airlines 2937 decise di seguire le indicazioni della torre di controllo invece di quelle del TACS.