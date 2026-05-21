SpaceX Starship, lancio oggi in diretta: streaming live del 12° test di volo

SpaceX torna oggi al lancio di Starship con il 12° test di volo, il primo della nuova generazione V3 sviluppata per le future missioni Artemis della NASA. La diretta live streaming del volo suborbitale con decollo dalla Starbase di Boca Chica, in Texas.

Starship V3 di SpaceX pronta per il lancio di oggi dalla Starbase di Boca Chica, in Texas. Credit: SpaceX

SpaceX affronta oggi il lancio di Starship con il 12° test di volo (Integrated Flight Test 12, IFT-12), il primo della nuova configurazione V3 sviluppata dall’azienda di Elon Musk per le future missioni Artemis della NASA. Il decollo dalla Starbase di Boca Chica, in Texas, è previsto non prima delle 17:30 ora locale, quando in Italia saranno le 00:30 del 22 maggio. La nuova versione introduce aggiornamenti sostanziali per la navicella Starship e il booster Super Heavy, con l’evoluzione più recente dei motori Raptor e una capacità di carico superiore rispetto ai test precedenti. Alto 124,4 metri, il sistema assemblato sul nuovo Pad 2 potrebbe permettere a SpaceX di battere il record del razzo più potente mai lanciato. Di seguito la diretta streaming live del lancio.

La diretta inizierà circa 45 minuti prima del lancio e permette di seguire tutte le fasi del volo suborbitale, dalla separazione degli stadi all’ammaraggio controllato del booster Super Heavy nel Golfo del Messico fino al rientro della navicella Starship e allo splashdown finale nell’Oceano Indiano. In questo test SpaceX non tenterà il recupero del booster Super Heavy, essendo il primo volo della nuova versione V3 del sistema: l’obiettivo principale sarà testare le diverse modifiche introdotte nel nuovo design in condizioni operative reali. Previsto inoltre il rilascio di 20 simulatori Starlink e di due satelliti modificati per testare alcune tecnologie della futura rete Starlink V3, nonché la riaccensione di un motore Raptor nello spazio e una serie di manovre sperimentali per raccogliere dati utili ai futuri voli lunari del sistema Starship.

La copertura live del lancio è disponibile anche su SpaceX.com, sul canale YouTube di SpaceX , oltre che sull’account ufficiale X dell’azienda.

Lancio Starship oggi in diretta: orari e fasi del volo

Il lancio di Starship è programmato per oggi a partire dalle 17:30 CT (Central Time) del 21 maggio dalla Starbase di Boca Chica, in Texas, quando in Italia saranno le 00:30 del 22 maggio. L’orario di lancio rimane soggetto agli esiti delle verifiche tecniche e alle condizioni meteorologiche: la finestra di lancio resterà aperta per 90 minuti, fino alle 19:00 CT (le 2:00 italiane).

La missione vedrà il debutto della nuova Starship V3, una versione profondamente aggiornate sia della navicella Starship sia del booster Super Heavy, con l’ultima evoluzione dei motori Raptor: durante l’ascesa SpaceX prevede l’accensione simultanea di tutti i 33 motori del primo stadio. Dopo circa 45 secondi dal decollo il sistema raggiungerà il Max Q, il momento di massima sollecitazione aerodinamica, mentre la separazione tra il booster e lo stadio superiore avverrà poco più di due minuti dopo il lancio con l’accensione a caldo dei motori Raptor della navicella Starship.

Le principali fasi del volo (tempo trascorso dal decollo)

T + 00:00 – Decollo di Starship Flight 12 dalla Starbase di Boca Chica

T + 00:45 – Max Q, il momento di massima sollecitazione aerodinamica sul razzo

T + 02:24 – Separazione degli stadi con accensione a caldo dei motori Raptor di Starship

T + 06:59 – Ammaraggio controllato del booster Super Heavy nel Golfo del Messico

T + 08:11 – Fine della fase di ascesa orbitale della navicella Starship

T + 17:37 – Inizio del rilascio dei simulatori Starlink

T + 38:37 – Riaccensione di un motore Raptor nello spazio

T + 47:47 – Inizio del rientro atmosferico di Starship

T + 01:02 – Starship torna a velocità transonica durante la discesa verso l’Oceano Indiano

T + 01:03 – La navicella rallenta a velocità subsonica

T + 01:05 – Accensione finale dei motori e manovra di flip per l’ammaraggio controllato

T + 01:05:26 – Splashdown finale della navicella Starship nell’Oceano Indiano

Una volta nello spazio, Starship tenterà diverse operazioni sperimentali, tra cui il rilascio di 20 simulatori Starlink di nuova generazione e 2 satelliti Starlink appositamente modificati. “I due satelliti modificati proveranno a scansionare lo scudo termico e trasmettere immagini agli operatori” ha spiegato SpaceX in una nota. “Diverse piastrelle di Starship sono state dipinte di bianco per simulare piastrelle mancanti e fungere da bersagli per le immagini durante il test”. Un’ulteriore piastrella è stata completamente rimossa per studiare il comportamento delle strutture circostanti durante le fasi più estreme del rientro.

Durante la discesa finale verranno inoltre eseguite alcune manovre sperimentali già testate nei precedenti voli, tra cui una manovra di inclinazione dinamica e test strutturali sugli alettoni posteriori della navicella, progettati per simulare le future traiettorie di rientro verso la Starbase.