Quali sono i videogiochi che con l’acquisizione di Activision Blizzard ora sono di Microsoft Microsoft stravolge le carte in tavola e annuncia l’acquisizione di Activision Blizzard per quasi 70 miliardi di dollari. Ecco quali sono i videogiochi che adesso passano a Microsoft/Xbox.

A cura di Lorena Rao

Pochi giorni fa, l'annuncio dei 12,8 miliardi di dollari spesi da Take-Two per la società di Farmville aveva generato un clamore senza precedenti, perché sarebbe diventata l'acquisizione più grande della storia videoludica. Oggi però, a sorpresa, Microsoft stravolge le carte in tavola e annuncia l'acquisizione di Activision Blizzard per quasi 70 miliardi di dollari, strappando il record appena raggiunto da Take-Two. Tuttavia, al di là del mero scalpore, questa operazione apre a una serie di riflessioni sul futuro di alcuni storici franchise.

Sul versante Activision, il primo che viene in mente è Call of Duty. La serie sparatutto per eccellenza, molto popolare su console, PC e dispositivi mobile, entra a far parte della famiglia di Microsoft/Xbox. Non è tutto: l'acquisizione permette anche l'appropriazione di icone come Crash Bandicoot e Spyro the Dragon, un tempo ex mascotte di PlayStation prima ache Activision ne acquisisse i diritti anni fa. Un paradosso non da poco. Passando a Blizzard, è il caso di citare serie come Overwatch, Diablo, World of Warcraft e StarCraft. Infine, anche Candy Crush passa sotto la direzione di Microsoft, dato che Activision Blizzard include anche King, la software dietro alla celebre app per dispositivi mobili.

Mobile game, multiplayer competitivi, sparatutto e vecchie glorie dell'ecosistema Activision Blizzard si aggiungono alla già corposa offerta di Microsoft e dei suoi servizi disponibili su PC e console Xbox, tra cui fa capolino il Game Pass. Con un abbonamento di circa 13 euro mensili, il servizio mette a disposizione dell'utente una libreria digitale contenente centinaia di titoli disponibili per il download, tra titoli multipiattaforma, esclusive e retrogaming.

Per una panoramica di ciò che accoglierà presto l'universo Xbox, ecco di seguito tutti i videogiochi che appartengono a Microsoft dopo l'acquisizione di Activision Blizzard.