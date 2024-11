video suggerito

Qual è il futuro di Sinner e Berrettini: l’intelligenza artificiale prevede chi vincerà la Coppa Davis Abbiamo chiesto a ChatGPT chi vincerà la Coppa Davis. Le due squadre arrivate in finale sono Italia e Olanda. Il modello di intelligenza artificiale che abbiamo usato è ChatGPT-4o, una delle versioni più avanzate sviluppate da OpenAI. Il responso è chiaro ma con un’avvertenza: “Le partite si decidono sul campo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

Jannik Sinner e Matteo Berrettini sono riusciti a passare. I due italiani hanno battuto la squadra australiana, esattamente come avevano fatto alla finale del 2023. Lo scorso anno infatti con un ultimo punto firmato da Sinner l’Italia era riuscita ad aggiudicarsi la seconda Coppa Davis della nostra storia, la prima era stata vinta nel 1976. Per replicare il successo e segnare un’altra storica vittoria manca ancora un passo: la finale contro l’Olanda è prevista per le 16:00 del 24 novembre. La squadra italiana è composta da Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Simone Bolelli e Andrea Vavassori.

Come ormai da tradizione, abbiamo chiesto all’intelligenza artificiale quali sono le probabilità degli atleti azzurri di vincere la finale. È un esperimento che abbiamo provato a fare anche in passato, spesso con buoni risultati. L’intelligenza artificiale ha previsto la vittoria di Angelina Mango al Festival di Sanremo, quella di Nemo all’Eurovision e anche quella di Donald Trump alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti.

Certo. Tutto sta nelle fonti a cui si attinge. Spesso infatti i modelli che abbiamo usato si sono basati sui dati dei bookmaker, appoggiandosi quindi ad analisi fatte da altri. Altre volte, lo riconosciamo, nonostante l’attenzione nel costruire percorsi consistenti il risultato è stato raggiunto con un po’ di fortuna. Ecco cosa ha previsto l’intelligenza artificiale per il futuro di Sinner e Berrettini. Per realizzare questa previsione abbiamo usato ChatGPT-4o, il modello di punta di OpenAI. Riportiamo qui sotto la risposta completa.

I pronostici dell’intelligenza artificiale sulla Coppa Davis

Se la finale della Coppa Davis 2024 vedesse opposte l'Italia e i Paesi Bassi, l'Italia partirebbe con i favori del pronostico, basandosi sulle attuali classifiche ATP dei giocatori di entrambe le squadre.

Italia:

Jannik Sinner: Numero 1 del mondo, ha avuto una stagione eccezionale, vincendo due titoli del Grande Slam e le ATP Finals.

Numero 1 del mondo, ha avuto una stagione eccezionale, vincendo due titoli del Grande Slam e le ATP Finals. Matteo Berrettini: Attualmente al 35º posto nel ranking ATP, ha mostrato solidità e capacità di competere ad alti livelli.

Attualmente al 35º posto nel ranking ATP, ha mostrato solidità e capacità di competere ad alti livelli. Lorenzo Musetti: Classificato tra i primi 20, rappresenta una giovane promessa con un gioco versatile.

Paesi Bassi:

Botic van de Zandschulp: Classificato al 80º posto nel ranking ATP, ha recentemente sconfitto Rafael Nadal, contribuendo all'eliminazione della Spagna.

Classificato al 80º posto nel ranking ATP, ha recentemente sconfitto Rafael Nadal, contribuendo all'eliminazione della Spagna. Tallon Griekspoor: Posizionato al 40º posto, ha dimostrato capacità di competere contro avversari di alto livello.

Analisi delle Probabilità: Considerando le classifiche e le prestazioni recenti, l'Italia avrebbe una probabilità di vittoria stimata intorno al 70%, mentre i Paesi Bassi avrebbero circa il 30%. Queste stime tengono conto della superiorità nei singolari dell'Italia, grazie a Sinner e Berrettini, e della possibile importanza del doppio, dove i Paesi Bassi potrebbero avere un vantaggio.

Punteggio Probabile: In una finale al meglio dei tre incontri (due singolari e un doppio), un risultato probabile potrebbe essere 2-1 a favore dell'Italia, con vittorie nei singolari e una possibile sconfitta nel doppio. È importante notare che, nonostante le statistiche, la Coppa Davis è nota per le sue sorprese, e le partite si decidono sul campo.