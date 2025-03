video suggerito

Perché la Casa Bianca ha deciso di installare Starlink di Elon Musk La Casa Bianca ha spiegato che Starlink è un regalo per migliorare la connettività della infrastruttura.La scelta dell'amministrazione Trump però ha sollevato nuovi dubbi sui conflitti di interessi di Elon Musk.

A cura di Elisabetta Rosso

La Casa Bianca sta utilizzando Starlink per migliorare "la connettività Wi-FI". Ci sono stati dei malfunzionamenti, spiegano, potrebbero essere dovuti "all'infrastruttura sovraccarica", per questo hanno deciso di utilizzare il servizio di Elon Musk. Non è chiaro quando è stato installato, come ha spiegato il portavoce della Casa Bianca funziona tramite un data center governativo, a chilometri di distanza dal complesso, che fa leva su cavi di fibra esistenti. L'internet satellitare è un dono di Elon Musk, miliardario, Ceo di SpaceX, Tesla e capo del Doge, Dipartimento per l'efficenza governativa.

Basta leggere l'elenco di titoli per scontrarsi con un evidente conflitto di interesse. E infatti domande sui possibili vantaggi che avrebbe grazie al suo ruolo di consigliere presidenziale persistono da settimane. Musk nega i conflitti di interesse, Trump ha detto che se verranno riscontrati dei problemi legati ai ruoli di Musk, verranno affrontati.

Possibili problemi di cybersicurezza

Starlink, ha spiegato il New York Times, di solito viene utilizzato dal governo degli Stati Uniti "per fornire accesso a Internet in situazioni di emergenza e in luoghi remoti". Secondo Jake Williams di Hunter Strategy, un'azienda di sicurezza informatica, "è decisamente raro" che Starlink venga utilizzato su infrastrutture governative esistenti.

La rete però è già stata installata presso la General Services Administration. Un portavoce del Secret Service ha dichiarato: "Sono ammesse solo le app che soddisfano gli standard di sicurezza e privacy della GSA". Eppure affidarsi a un sistema esterno per le comunicazioni ufficiali potrebbe comportare dei rischi, la Casa Bianca dovrà garantire un adeguato livello di sicurezza e protezione dei dati, per evitare potenziali vulnerabilità.

Starlink era davvero la soluzione migliore?

Non solo, i problemi di connettività della Casa Bianca avrebbero potuto essere risolti con soluzioni più semplici, per esempio l'aggiunta di ulteriori punti di accesso Wi-Fi o l'installazione di cavi Ethernet, non era necessario quindi ricorrere a Starlink per migliorare la connettività del Wifi. In molto mettono in dubbio la scelta della Casa Bianca, anche perché quello della rete internet di Musk non è un caso isolato.

La senatrice Elizabeth Warren, ha anche chiesto un'indagine su potenziali casi di corruzione legati a Musk e Starlink dopo la cancellazione improvvisa di un contratto da 2,4 miliardi di dollari con Verizon. "La Federal Aviation Administration ha deciso di annullare un contratto con Verizon per potenziare le comunicazioni di controllo del traffico aereo e di pagare Starlink di Musk per gestore lo spazio aereo degli Stati Uniti", ha spiegato Warren sollevando nuove preoccupazioni sull'influenza di Musk nelle operazioni governative.